Dallo Sciamano allo Showman: arte, musica e fumetto protagonisti in Valle Camonica

Il festival Dallo Sciamano allo Showman torna in Valle Camonica tra musica, teatro e fumetto. Omaggio a Sergio Secondiano Sacchi e spazio ai giovani artisti.

Dallo Sciamano allo Showman conferma anche quest'anno la forza della propria identità culturale, tornando con la ventiquattresima edizione nei luoghi suggestivi della Valle Camonica. Più che un semplice festival, rappresenta da oltre vent'anni un viaggio tra musica d'autore, letteratura, satira e fumetto in un territorio unico, primo sito UNESCO italiano per le sue incisioni rupestri preistoriche.

Il festival è interamente dedicato a Sergio Secondiano Sacchi, storico direttore artistico del Club Tenco e figura di spicco nella valorizzazione del patrimonio della canzone internazionale. In quest'edizione, diversi artisti interpreteranno canzoni scritte o tradotte da Sacchi, offrendo un racconto corale della canzone d'autore come luogo di memoria, ricerca e dialogo tra culture. In memoria di Sacchi verrà istituito il Premio Sergio Sacchi, assegnato in via postuma a David Riondino, artista poliedrico e amico del festival.

La kermesse ospita inoltre la terza edizione del Premio Nazionale Sergio Staino - Pitoon, concorso che celebra il legame tra arte rupestre e narrazione visiva. Aperto fino al 25 agosto, il premio è rivolto a giovani fumettisti e illustratori che, attraverso vignette, strisce e cartoon, sono chiamati a reinterpretare il tema dei celebri "Pitoti" della Valle Camonica. Gli eventi clou di questo premio si svolgeranno a Breno il 10 e 11 settembre.

Il programma di quest'anno si apre sabato 8 agosto a Pisogne, presso il Parco Damioli, con lo spettacolo 'Il gatto con gli stivali, Re e Regina, Orco e Manovali' del gruppo Gli Zabettini del Cemetec di Esine. Questa versione ironica della favola classica mette al centro valori come caparbietà, generosità e il coraggio dei più giovani, coinvolti direttamente come protagonisti della performance. Il festival continuerà il 14 agosto con Badara Seck & Band Penc in Piazza Alpini, e il 23 agosto con lo spettacolo di Paolo Bornatici al Castello di Breno.

'Non si tratta di teatro per i bambini o ragazzi, ma di performance con i bambini e con i ragazzi che diventano interpreti e comunicatori attivi', si legge nella presentazione del gruppo Zabettini, da anni impegnato nell'educazione teatrale e musicale dei più giovani.

A settembre sono previsti altri appuntamenti significativi: il 5 settembre a Cedegolo il concerto dedicato al centenario di Dario Fo, il 10 settembre a Breno il recital di Syria con Massimo Germini, e il giorno successivo il convegno 'Bibi & Bobo l'amore al tempo della satira' e la premiazione dei vincitori del concorso Pitoon, con mostra visitabile fino al 19 settembre.

Il 18 settembre a Capo di Ponte si terrà lo spettacolo 'Ama, Prega, Xanax' di Andrea Mirò ed Enrica Tesio. Il 19 settembre a Sonico, Alberto Patrucco presenterà 'Sacchi, a parte', mentre il 20 settembre a Darfo Boario Terme, si celebrerà la canzone d'autore con un concerto diffuso e la consegna del Premio Sergio Sacchi a David Riondino.

Il festival, ideato da Nini Maria Giacomelli e Bibi Bertelli, nasce dal gioco di parole tra 'sciamano' e 'showman', simboleggiando il connubio tra spiritualità ancestrale e spettacolo contemporaneo. Grazie a una proposta originale e identitaria, la rassegna promuove il territorio e le sue bellezze, sostenendo la candidatura della Valle Camonica a Capitale italiana della Cultura 2029. Un'opportunità, come sempre, per vivere la cultura nei paesaggi della Valle, tra memoria, innovazione e arte condivisa.