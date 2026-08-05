Roberto Cacciapaglia porta la musica e l'impegno per la pace nei festival estivi 2026

Roberto Cacciapaglia, compositore e pianista di fama internazionale, sarà protagonista dell'estate musicale italiana con tre attesi concerti outdoor piano solo che promettono di emozionare il pubblico con un repertorio tra grandi successi e opere inedite. Gli appuntamenti sono fissati per il 26 agosto a Bari, nell'ambito della Rassegna di arte e cultura popolare dei 5 continenti, il 28 agosto ad Ostuni (Brindisi) al Festival Piano Lab e il 12 settembre a Grezzana (Verona) per il Soglia Festival.



In occasione di questi eventi, Cacciapaglia presenterà anche la sua più recente uscita discografica, "No More Violence", distribuita da Believe. Il brano, disponibile in radio e digitale, si configura come un autentico inno alla pace e una richiesta di porre fine a ogni forma di violenza. "No More Violence è un'invocazione, un inno, un invito alla pace e a fermare la violenza di qualsiasi genere, un messaggio semplice e universale che la musica trasforma in un'esperienza condivisa."



Nel videoclip diretto da Eleonora Capitani, il pubblico entra a far parte integrante dell'opera stessa, rendendo tangibile l'idea di condivisione e consapevolezza collettiva che il brano suggerisce. Il video interpreta il brano come un mantra sonoro, capace di parlare direttamente alla sensibilità di chi ascolta.



Accanto a Cacciapaglia al pianoforte, il progetto vede la partecipazione di Clarissa Marino al violoncello ed elettronica, Gianpiero Dionigi ai live electronics, il Celestia Ensemble e la voce narrante di Auriel Eagleton. Le registrazioni si sono svolte tra il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e il Teatro Niccolini di Firenze, mentre il missaggio in stereo e Dolby Atmos è stato affidato a Pino Pischetola presso il Pinaxa Studio.



La carriera di Roberto Cacciapaglia si distingue da decenni per le sue sperimentazioni tra musica classica, elettronica e ricerca sonora. Dopo il diploma in composizione con Bruno Bettinelli al Conservatorio di Milano, lavora allo Studio di Fonologia della Rai e collabora con il CNR di Pisa sulle prime applicazioni informatiche per la musica. Pioniere della quadrifonia in Italia con l'album "Sonanze" del 1976, prosegue fondendo strumenti acustici e tecnologie nei suoi progetti successivi, collaborando anche con artisti e scienziati di fama mondiale come Derek Walcott e Rita Levi-Montalcini.



Nel corso degli anni si esibisce nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, collaborando con importanti orchestre internazionali. Tra le sue opere più note si ricordano "Tree of Life", colonna sonora ufficiale di Expo Milano 2015, e "Diapason", registrato con la Royal Philharmonic Orchestra agli Abbey Road Studios di Londra.



I suoi lavori hanno spesso accompagnato eventi storici e culturali di rilievo, tra cui l'inaugurazione del Ferrari World di Abu Dhabi, la FIFA World Cup in Qatar e i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Recentemente, l'album "Time To Be" (Virgin Music Group) lo ha riportato ai vertici delle classifiche internazionali, confermando il suo ruolo di innovatore nel panorama musicale mondiale.



L'impegno di Cacciapaglia per la pace e il dialogo passa attraverso una musica che si fa più che mai attuale e necessaria, ridefinendo la funzione sociale dell'arte in tempi incerti e turbolenti.