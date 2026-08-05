Prince: in arrivo "Timeless", l'album di inediti che attraversa quarant'anni di carriera
Spettacolo

Prince: in arrivo "Timeless", l'album di inediti che attraversa quarant'anni di carriera

Prince torna con "Timeless", album postumo in uscita il 28 agosto 2026 con 10 brani inediti raccolti dall'archivio, disponibili in digitale, CD e vinile.

di Vincenzo Forgione
· · 261 letture

Sarà pubblicato il 28 agosto 2026 "Timeless", il nuovo album postumo di Prince che offrirà ai fan dieci brani inediti estratti dalla sua lunga e rivoluzionaria carriera. L'annuncio arriva dall'organizzazione che gestisce il patrimonio dell'iconico artista, in collaborazione con Legacy Recordings - Sony Music, che per questa speciale uscita ha selezionato registrazioni rare realizzate tra il 1977 e il 2016.

"Timeless" è il primo disco di inediti di Prince concepito per attraversare tutte le principali epoche artistiche dell'artista di Minneapolis. Si parte dalle sue prime sessioni di studio come giovane prodigio locale e si arriva fino a una delle ultime performance registrate, offrendo così uno sguardo ampio sull'evoluzione musicale di una delle figure più innovative e influenti della storia della musica.

L'album sarà disponibile in digitale, in CD e vinile classico black, oltre a una preziosa edizione limitata in vinile purple marble in esclusiva sullo store Sony Music. Per l'occasione, sono state annunciate anche offerte speciali di merchandising a tiratura limitata tramite i canali ufficiali di Paisley Park e Prince.com, inclusi oggetti da collezione prodotti per il Prince Celebration 2026.

I fan possono già ascoltare online "Stone", il nuovo singolo tratto dall'album. Si tratta di una registrazione risalente alla primavera del 1995, scritta da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even. Proprio all'inizio dell'anno era stato pubblicato un altro brano inedito, "With This Tear", in concomitanza con il decimo anniversario della scomparsa di Prince. Questo pezzo, registrato a Paisley Park nel novembre 1991, sottolinea la sua straordinaria individualità artistica: ha infatti prodotto, arrangiato, composto e suonato ogni singolo strumento presente nella registrazione. Brano che ha ricevuto recensioni entusiaste da testate come Rolling Stone, che lo ha definito "profondamente personale", e Billboard, che ha celebrato "l'interpretazione essenziale" della voce e degli arrangiamenti pianistici.

"Timeless" offre la rara opportunità di ascoltare dieci episodi finora mai pubblicati della straordinaria creatività di Prince, mettendo in luce la coerenza, la curiosità e la continua spinta all'innovazione che lo hanno reso unico per quasi quarant'anni di attività. La tracklist spazia dai primi anni, con titoli come "I Am You" (1977) e "Tick Tick Bang" (1981), fino a "How Come You Don't Call Me Anymore? (Live)" del 2016, passando per chicche degli anni Ottanta, Novanta e Duemila come "Heaven", "I Wonder", "Calabama" e "The Guilty Ones".

A quasi un decennio dalla sua scomparsa, la figura di Prince continua a esercitare un'influenza profonda e intramontabile, mentre "Timeless" si propone come testimonianza definitiva della sua grandezza.

Prince: in arrivo "Timeless", l'album di inediti che attraversa quarant'anni di carriera

Discussione 0

I commenti vengono moderati prima di essere pubblicati.

Ancora nessun commento. Sii il primo a commentare!