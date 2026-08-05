Surviving Earth: la serie evento racconta la resilienza della vita sul pianeta

Un viaggio mozzafiato lungo 450 milioni di anni di storia della Terra arriva sullo schermo con Surviving Earth, la docuserie evento che debutta in prima visione il 19 agosto alle 21.15 su Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile On Demand. Realizzata da Universal Television Alternative Studio e Loud Minds, la serie si compone di otto episodi e propone un'esperienza visiva che unisce spettacolo, divulgazione scientifica e tecnologia avanzata.



Attraverso l'impiego di una CGI di ultima generazione, Surviving Earth ricostruisce mondi perduti e creature preistoriche con un realismo sorprendente. Gli spettatori vengono catapultati negli abissi degli antichi oceani popolati da giganteschi scorpioni marini fino alle epoche dominate da mammut e tigri dai denti a sciabola, ripercorrendo la storia evolutiva del nostro pianeta.



La serie mostra come la Terra abbia affrontato e superato eventi catastrofici come impatti meteorici, eruzioni vulcaniche, collassi degli ecosistemi, glaciazioni e ondate di calore estremo. Ogni episodio narra le strategie di adattamento delle specie in risposta a crisi imprevedibili, evidenziando la capacità della vita di trasformare ogni sfida in occasione di evoluzione e rinnovamento.



Questa è la storia della vita sulla Terra, plasmata da eventi catastrofici, dove creature di ogni tipo hanno sempre dovuto trovare un modo per sopravvivere, afferma la voce narrante della serie. Una vera epopea, capace di celebrare la resilienza della natura e di trasmettere un messaggio di speranza sulle potenzialità creative della vita.



Dalle profondità oceaniche popolate da straordinarie forme di vita preistoriche fino ai grandi mammiferi dell'era glaciale, Surviving Earth offre una prospettiva inedita e affascinante sulla lunga e tumultuosa avventura naturale che ha portato alla straordinaria biodiversità attuale.



Visivamente spettacolare e scientificamente rigorosa, Surviving Earth è una serie destinata a emozionare, incuriosire e far riflettere, rendendo omaggio al racconto più sbalorditivo di tutti: la sopravvivenza della vita sulla Terra.