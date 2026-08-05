A La Spezia arriva AHI MARIA!, teatro-canzone dedicato a Rino Gaetano

Il 9 agosto alle 21.30 Piazza Europa a La Spezia ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: AHI MARIA! Un teatro canzone per Rino Gaetano, all'interno della settima edizione de La Spezia Estate Festival.

La rassegna conferma il suo ruolo centrale nella proposta culturale cittadina, intrecciando teatro, musica, danza, comicità, narrazione e illusionismo, con artisti affermati e nuovi talenti della scena italiana. Dopo gli spettacoli di Balletto Civile, Massimo Lopez, Roberta Bruzzone, Paolo Cevoli, Roberto Mercadini, Max Angioni, Alessandro Bergonzoni e Filippo Caccamo, il festival propone ora un evento che rende omaggio al genio visionario di Rino Gaetano.

AHI MARIA! non è solo un tributo, ma un vero atto teatrale e musicale che reinventa l'universo del cantautore calabrese. L'originalità dello spettacolo risiede nell'approccio teatrale, affidato a una compagnia interamente femminile che incarna le figure femminili delle canzoni di Gaetano: Berta, Aida, Gianna, Lucia, Maria, Rosita e molte altre, diventano protagoniste di una narrazione corale e ironica.

La drammaturgia è firmata da Emilio Russo, con arrangiamenti musicali e direzione artistica di Alessandro Nidi. Sul palco: Andrea Miró, Camilla Barbarito, Laura Frascari, Federica Garavaglia, Francesca Tripaldi, Sofia Weck e Maria Luisa Zaltron. La produzione è di Tieffe Teatro, con il sostegno di Next Laboratorio delle idee 2025.

Ambientato in uno spazio che richiama un cabaret alternativo degli anni '80, lo spettacolo attraversa il pensiero anarchico e poetico di Gaetano, trasformando le sue canzoni in veri e propri atti scenici. Non un concerto né una biografia, ma un viaggio tra parole e musica, ironia e disincanto.

Ispirato al teatro-cantina romano degli anni '70, AHI MARIA! intreccia monologhi, dialoghi e brani iconici, restituendo il ritratto di un artista scomodo e profondo che ha saputo raccontare l'Italia fra utopie e contraddizioni con uno stile inconfondibile.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico di La Spezia e online su Vivaticket. I prezzi: intero 12 euro più prevendita, ridotto studenti 5 euro. È inoltre possibile sottoscrivere un abbonamento per almeno cinque spettacoli con biglietto a 10 euro (alcuni eventi esclusi). Nel giorno dell'evento sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente in Piazza Europa a partire dalle 19.00.

La Spezia Estate Festival prosegue fino al 16 agosto con altri appuntamenti, tra cui Luca Bono, Max Pisu e numerosi spettacoli di qualità. L'iniziativa rientra nei principali festival multidisciplinari italiani, grazie al patrocinio di istituzioni locali e regionali e al sostegno di numerosi sponsor.

Un'occasione imperdibile per riscoprire, attraverso linguaggi nuovi e coinvolgenti, l'eredità artistica di Rino Gaetano, in una serata che si preannuncia sorprendente e appassionante.