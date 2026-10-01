Blood Ravens e Dark Angels uniti nel trailer CGI di Dawn of War IV

Arriva una notizia attesa dagli appassionati di strategia e del celebre universo di Warhammer 40.000: Deep Silver e KING Art Games hanno presentato il trailer CGI di Dawn of War IV, annunciando l'inedita alleanza tra i Blood Ravens e i Dark Angels.

Gli Space Marines sono protagonisti assoluti di questa nuova avventura. Dotati di armature potenziate e delle armi più avanzate dell'Imperium, affrontano le missioni più rischiose e i nemici più temibili, distinguendosi per il loro coraggio e la loro resilienza. Nel nuovo trailer, i misteriosi Blood Ravens tornano su Kronus, pianeta chiave per la loro storia e per il reclutamento del capitolo. Dopo essere stati separati dai rinforzi a causa della Great Rift, il Capitano Cyrus, Jonah Orion e le truppe superstiti provano a ricostituire i ranghi, solo per trovare nuove minacce xenos ad attenderli.

La situazione sembra disperata, ma l'arrivo dei Dark Angels cambia il corso della battaglia. Questa alleanza promette di essere il cuore pulsante della trama di Dawn of War IV e un elemento che i fan attendevano da tempo.

Warhammer 40.000: Dawn of War IV sarà disponibile dal 3 dicembre 2026 su PC. Chi sceglierà la Commander Edition godrà di un accesso anticipato di tre giorni, già dal 30 novembre, con entrambe le versioni preordinabili fin da subito e uno sconto del 10% per i primi acquirenti.

Le novità non finiscono con il lancio: l'Anno Uno garantirà aggiornamenti gratuiti, tra cui il ritorno della modalità Crusade, nuove mappe e modalità di gioco, nuovi comandanti e un editor di missioni. Sono già state annunciate due grandi espansioni della trama che esploreranno in profondità il conflitto su Kronus e introdurranno una nuova fazione giocabile, ampliando ulteriormente l'universo del titolo.

L'attesa per Dawn of War IV si accende con questa inedita alleanza tra capitoli storici degli Space Marines e promette emozioni, scontri epici e un supporto costante per la comunità di giocatori.