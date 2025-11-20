BMW Italia alla Prima della Scala 2025: vent’anni di partnership tra cultura e innovazione

Connect with us

BMW Italia si prepara a celebrare un doppio traguardo d’eccellenza in occasione della Prima della Scala 2025, in programma il 7 dicembre a Milano. L’evento segna non solo l’apertura della nuova stagione del prestigioso Teatro alla Scala, ma anche i **vent’anni di partnership** tra la casa automobilistica bavarese e uno dei più iconici templi della cultura italiana.

L’opera scelta per inaugurare la stagione, “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitri Šostakovič, diretta dal maestro Riccardo Chailly, rappresenta un connubio tra emozione e contemporaneità. Il capolavoro, noto per la sua intensità drammatica e la forza della partitura musicale, affronta temi universali come il desiderio e il potere, interpretandoli con lucidità moderna.

In questa cornice, BMW Italia rinnova il proprio impegno nel sostenere la cultura e nell’unire eccellenza artistica e innovazione tecnologica. L’azienda sottolinea come il teatro e l’impresa condividano una visione comune, basata su valori quali passione, talento e responsabilità sociale.

“Questa nostra partnership è cresciuta e si rinnova nella tradizione e l’innovazione. Da una parte, l’eredità artistica senza pari del Teatro; dall’altra, l’impegno di BMW nel guidare la trasformazione della mobilità premium. E in occasione della Prima del prossimo 7 dicembre, come BMW Italia partiremo con una speciale campagna di comunicazione su Milano della prima auto della nuova generazione Neue Klasse, che significa un cambio di paradigma in termini di design, esperienza a bordo, digitalizzazione, tecnologia ed elettrificazione: la Nuova BMW iX3”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco della Scala, un simbolo dell’identità italiana, e di contribuire a rendere possibile il dialogo tra arte e innovazione per continuare ad emozionare il pubblico di tutto il mondo”, ha aggiunto Di Silvestre.

Fin dal suo avvio nel 2002, la collaborazione tra BMW Italia e La Scala si è distinta per la capacità di valorizzare la cultura italiana nel mondo, intrecciando linguaggi artistici e strumenti tecnologici. Dal 2016, BMW Italia è socio fondatore sostenitore del teatro, confermando la volontà di promuovere un accesso più ampio e partecipato alla cultura.

Lungo questi vent’anni, la partnership ha accompagnato stagioni liriche e sinfoniche, sostenuto progetti speciali e promosso iniziative di incontro tra pubblico, musica e innovazione. Oggi, più che mai, rappresenta un modello virtuoso di come industria e cultura possano convergere verso obiettivi comuni di sostenibilità e sviluppo sociale.

Il ventesimo anniversario della collaborazione diventa così un’occasione per riflettere sul futuro di questo equilibrio tra impresa e arte. BMW Italia, in linea con la propria strategia di sostenibilità ambientale e sociale, intende proseguire nel sostegno a progetti che pongano la cultura al centro del dialogo con la comunità, rafforzando una visione di progresso che unisce estetica, tecnologia e responsabilità.

La serata inaugurale della Scala 2025 si annuncia dunque come un momento simbolico di grande valore. Da un lato, il teatro milanese che continua a essere punto di riferimento per l’eccellenza artistica mondiale; dall’altro, BMW Italia che, con la presentazione della Neue Klasse e della nuova BMW iX3, afferma la propria visione di un futuro in cui tradizione e innovazione possono coesistere armoniosamente, proiettando l’Italia e la sua cultura verso nuove frontiere di emozione e sostenibilità.

