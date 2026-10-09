BMW M3: 40 anni di evoluzione, potenza e passione dalla pista alla strada

La storia della BMW M3 festeggia oggi quarant'anni di successi ed evoluzione, segnando un percorso che ha rivoluzionato il segmento delle sportive di fascia media premium e entusiasmato intere generazioni di appassionati. Tutto ebbe inizio nel 1985 quando la prima versione fece il suo debutto ufficiale al Salone di Francoforte, con uno stile aggressivo e prestazioni inedite: un quattro cilindri 2.3 litri con tecnologia a quattro valvole, 200 CV e soli 1200 kg per una velocità massima di 235 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Oltre alla versione coupé, si aggiunse poco dopo anche il modello cabriolet. La reputazione della BMW M3 si consolidò subito grazie a una lunga serie di vittorie nelle competizioni mondiali, tra cui il campionato DTM e la 24 Ore del Nürburgring, rendendola una delle vetture più vincenti della sua categoria.



Nel 1992 arrivò la seconda generazione, caratterizzata da un salto tecnologico e stilistico. L'aspetto più maturo si accompagnava al debutto del motore sei cilindri in linea e all'ampliamento della gamma con l'introduzione della berlina a quattro porte e della cabriolet. Nel 1996 fece la sua comparsa il cambio sequenziale SMG, portando la BMW M3 a un nuovo livello di automazione e sportività.



Il 2000 segnò la nascita della terza generazione, resa celebre da linee muscolose con power dome e passaruota allargati. Il poderoso sei cilindri 3.2 litri da 343 CV garantiva prestazioni superiori, mentre la versione speciale M3 CSL, alleggerita e potenziata fino a 360 CV, scattava da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. In ambito sportivo, la BMW M3 GTR ottenne prestigiose vittorie negli Stati Uniti, compresa la ALMS series, oltre a due importanti affermazioni nella 24 Ore del Nürburgring.



Il 2007 vide la nascita della quarta generazione, che per la prima volta adottava un V8 aspirato da 4 litri e 420 CV, capace di portare la coupé da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. Il ritorno della BMW nel DTM nel 2012 coincise con una stagione indimenticabile: Bruno Spengler si laureò campione piloti, BMW Team Schnitzer trionfò tra i team e la casa si aggiudicò il titolo costruttori.



Dal 2014 la BMW M3 ha proseguito nel segno dell'innovazione con la quinta generazione, introducendo per la prima volta una motorizzazione sei cilindri turbo M TwinPower. Solo la berlina a quattro porte mantenne la leggendaria sigla, offrendo potenza superiore e una riduzione dei consumi del 25% rispetto alla precedente versione V8. La M3 Sedan Competition raggiunse il nuovo record di accelerazione della gamma con soli 4,0 secondi nello 0-100 km/h, grazie ai suoi 450 CV.



L'attuale era della BMW M3 prende avvio nel 2020, mantenendo il sei cilindri in linea ma introducendo la trazione integrale intelligente M xDrive dal 2021. Una delle novità più attese è stata il debutto della variante Touring, per la prima volta disponibile sulla M3. Nel 2022, la gamma si è arricchita della BMW M3 CS, la più veloce della storia: 0-100 km/h in appena 3,4 secondi e una velocità massima di 302 km/h limitata elettronicamente. La M3 attuale rappresenta il culmine di quarant'anni di ricerca delle massime prestazioni, pur restando fedele ai valori di agilità, piacere di guida e carattere distintivo che ne hanno fatto una delle icone dell'automobilismo sportivo.