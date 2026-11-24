Stellantis lascia i Campionati del Mondo FIA entro il 2026 e in Formula E nel 2027, puntando su customer racing e vetture ad alte prestazioni.

Stellantis chiude la propria presenza ufficiale nei Campionati del Mondo FIA e sposta il baricentro del motorsport verso il customer racing e la realizzazione di vetture ad alte prestazioni. La svolta è stata annunciata il 23 novembre 2026 e coinvolge l'intera struttura sportiva del gruppo, che continuerà a operare con un ruolo diverso, più vicino ai clienti e ai marchi.

Il cambio di rotta si inserisce nel piano strategico FaSTLAne 2030, che punta a concentrare energie e investimenti su nuovi prodotti, qualità e una copertura del mercato più ampia. Nei cinque anni del piano sono previsti 50 lanci e aggiornamenti di prodotto in Europa, di cui 25 nuovi modelli. Al Salone dell'Auto di Parigi il gruppo ha già mostrato nove concept car, tra cui la Citroën 2CV e la Peugeot E-T16, segnale concreto di questa ambizione.

Stellantis Motorsport metterà a disposizione competenze ingegneristiche ed esperienza maturata in gara per rafforzare l'attività nel customer racing. In questo settore il gruppo occupa una posizione di rilievo nelle vendite di vetture da rally destinate ai team clienti, grazie a un'offerta che comprende più marchi.

Il gruppo proseguirà anche nello sviluppo di modelli ad alte prestazioni esclusivi per Alfa Romeo e Maserati, oltre alle versioni sportive Veloce, GTi, HF e GSE, realizzate rispettivamente per Alfa Romeo, Peugeot, Lancia e Opel. L'obiettivo è trasformare l'esperienza delle competizioni in prestazioni, tecnologia e sensazioni di guida riconoscibili per ciascun brand.

Per i dipendenti coinvolti dalla fine delle attività ufficiali, l'azienda intende mantenere il personale all'interno del gruppo e ricollocarlo, lavorando con ciascuno per individuare occasioni nel customer racing, nello sviluppo di vetture ad alte prestazioni e in altri settori chiave per l'attuazione di FaSTLAne 2030.

Sul fronte delle corse ufficiali, la partecipazione al Campionato del Mondo Endurance (WEC) terminerà entro la fine del 2026. Seguirà l'uscita dalla Formula E, che avverrà al termine della Stagione 13, in chiusura nell'estate del 2027. Le competenze e le tecnologie accumulate nei Campionati del Mondo FIA resteranno un patrimonio prezioso per portare sui prodotti stradali l'esperienza maturata in pista.