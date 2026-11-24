SEAT Ibiza e Arona protagoniste della miniserie social Un venditore è per sempre con Giorgio Mastrota, quattro episodi ambientati in concessionaria.

SEAT Italia punta sull’ironia e sulla simpatia di Giorgio Mastrota per raccontare le novità di SEAT Ibiza e Arona. Il volto più iconico delle televendite è il protagonista di una nuova campagna social, strutturata in una comedy series composta da quattro episodi e ambientata all’interno di una concessionaria.

Cosa succede quando il più grande venditore della televisione entra in una concessionaria SEAT per acquistare un’auto? La risposta è semplice: la deformazione professionale prende il sopravvento. Mastrota, inizialmente nelle vesti di cliente, finisce per trasformarsi in venditore, accompagnando il pubblico alla scoperta delle due vetture con il suo inconfondibile entusiasmo.

Attraverso un racconto divertente e ricco di situazioni comiche, la campagna mette in evidenza il design rinnovato, le dotazioni e le possibilità di personalizzazione di Ibiza e Arona, insieme alle caratteristiche che contraddistinguono la compatta nel suo segmento e il SUV urbano.

L’iniziativa valorizza anche il ruolo della Rete SEAT, sempre più protagonista sui social. I concessionari diventano veri e propri creator, capaci di raccontare il mondo dell’auto, le novità di prodotto e le offerte commerciali, costruendo un rapporto diretto e duraturo con le proprie community.

La campagna sarà attiva tra novembre e dicembre e proseguirà anche sul sito SEAT, dove sarà possibile rivedere tutti gli episodi, consultare le offerte dedicate e richiedere un preventivo.

Parallelamente alla comunicazione, SEAT introduce alcuni aggiornamenti per le gamme Ibiza, Arona e Leon. Per Ibiza e Arona, Candy White diventa il nuovo colore di serie senza sovrapprezzo, mentre i gusci degli specchietti esterni saranno di serie in Midnight Black su tutti gli allestimenti, come già avviene sulle versioni FR.

Le versioni base di Ibiza e Arona adottano inoltre cornici delle bocchette di aerazione in grigio e una finitura opaca per la cornice triangolare del finestrino sul montante C. Per SEAT Ibiza FR con motorizzazioni da 115 e 150 CV sarà ordinabile il nuovo cerchio Performance Black da 18 pollici. Su Arona, invece, il doppio fondo del bagagliaio sarà disponibile a richiesta all’interno dello Storage Pack.

Anche SEAT Leon riceve aggiornamenti alla gamma. Candy White diventa il nuovo colore di serie senza sovrapprezzo e gli allestimenti Style, Business e FR introducono nuovi interni di serie. Gli interni in microfibra Dinamica entrano nella lista degli equipaggiamenti a richiesta, così come le sospensioni sportive per la versione FR.

Per gli allestimenti Style e Business saranno inoltre ordinabili i pacchetti Safe & Driving Pack L e Safe & Driving Pack XL, insieme ai cerchi Performance Black da 18 pollici, finora riservati alla FR.

Novità anche sul fronte delle motorizzazioni, con l’aggiornamento di alcuni powertrain ai requisiti della normativa EU7, anticipando di un anno l’entrata in vigore e offrendo così vetture già conformi ai futuri standard.

Gli interventi riguardano le motorizzazioni 1.5 Hybrid della gamma Leon: la versione da 116 CV mantiene invariata la potenza, mentre quella da 150 CV passa a 160 CV.