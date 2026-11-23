Il mercato dell'auto usata chiude settembre 2026 con un nuovo, lieve ritracciamento. Secondo l'elaborazione del Centro Studi e Statistiche UNRAE, i trasferimenti di proprietà sono stati 479.195, in calo dell'1,8% rispetto ai 487.816 registrati nello stesso mese del 2025. Si tratta di dati ancora in attesa di consolidamento, quindi soggetti a ritocchi nelle prossime settimane.

Nel dettaglio, i trasferimenti netti arretrano del 2,5%, mentre le minivolture, legate in prevalenza a permute e ritiri di vetture, segnano un calo dello 0,7%. Il bilancio dei primi nove mesi dell'anno resta invece positivo, con 4.159.207 passaggi di proprietà, in crescita dell'1,0% sullo stesso periodo del 2025 e del 2,0% rispetto al 2019.

Il dato più significativo riguarda le alimentazioni. Dopo tre mesi, la benzina torna davanti a tutte le altre alimentazioni, raggiungendo il 39,4% dei trasferimenti netti, pur cedendo 0,2 punti rispetto a settembre 2025. Nei nove mesi la quota del motore a benzina si attesta al 38,6%. Il diesel scende così al secondo posto con il 36,2%, perdendo 3,4 punti sul medesimo mese dell'anno precedente, mentre il suo peso cumulato resta al 38,4%.

Continua a crescere l'interesse per le ibride, che salgono al 13,0% nel mese e al 12,4% da gennaio a settembre. Gpl e metano si fermano rispettivamente al 6,2% e al 2,1% nel mese, mentre nei nove mesi pesano il 5,6% e il 2,0%. Anche le auto elettriche a batteria e le plug-in migliorano, arrivando all'1,5% e all'1,7% a settembre, con un cumulato pari all'1,4% e all'1,7%.

Quanto ai soggetti coinvolti, gli scambi tra privati e aziende restano nettamente prevalenti con il 55,8% dei passaggi, in aumento di 0,5 punti. Le vendite da operatore a cliente finale scendono invece al 39,1%, contro il 39,7% dei nove mesi. Le auto provenienti da autoimmatricolazioni arretrano al 4,3%, mentre quelle uscite dal noleggio salgono di un decimo di punto, fino allo 0,8%.

A livello territoriale la classifica torna sui consueti equilibri. La Lombardia guida con il 16,1% dei trasferimenti, seguita dal Lazio al 9,9%, in calo di 0,1 punti, e dalla Campania, che sale al 9,5% guadagnando 0,4 punti. Quarta la Sicilia, stabile all'8,6%, davanti al Veneto al 7,8% e al Piemonte al 7,4%.

Cresce il peso delle vetture più datate. Le auto con oltre dieci anni di anzianità salgono di mezzo punto al 50,3% dei trasferimenti netti, con il 49,4% nei nove mesi. La fascia tra sei e dieci anni cede 0,9 punti e si ferma al 16,0%, mentre quella tra quattro e sei anni si attesta al 10,3%. Le vetture tra due e quattro anni salgono al 12,2%, guadagnando 0,8 punti, e quelle tra uno e due anni scendono al 4,8%. Le auto fino a un anno restano ferme al 6,4%. Nel complesso, le vetture con non più di quattro anni pesano il 23,4%, contro il 22,7% di settembre 2025.

Sul versante delle minivolture, gli operatori che ritirano vetture recuperano 0,2 punti e raggiungono il 30,5%, mentre i privati e le altre società che permutano la propria auto scendono al 54,3%. Crescono le auto provenienti dal noleggio a lungo termine, al 10,8%, mentre quelle dal breve termine restano al 2,8%. Le auto da autoimmatricolazione calano all'1,7%.

Anche tra le minivolture il diesel resta in testa, ma perde 2,7 punti e scende al 39,9%. La benzina arretra al 31,7%, mentre le ibride avanzano fino al 16,4% nel mese e al 15,4% nei nove mesi. Salgono le plug-in, al 2,7%, e le elettriche pure, all'1,9%, che guadagnano rispettivamente 0,7 e 0,5 punti. Gpl al 5,7% e metano all'1,8% completano il quadro.

Nelle minivolture l'anzianità più rappresentata resta quella oltre i dieci anni, al 38,2%, in lieve flessione. La fascia tra sei e dieci anni cede 1,2 punti al 19,2%, mentre quella tra due e quattro anni recupera 1,9 punti e arriva al 18,0%. Stabile la classe tra quattro e sei anni al 12,6%, mentre le vetture fino a un anno salgono al 5,7%. Nel complesso, le minivolture di auto fino a quattro anni coprono il 30,0%, con 1,3 punti in più rispetto a settembre 2025.

Il quadro resta provvisorio perché l'analisi si basa sulla data dell'atto di trasferimento e non su quella di registrazione al PRA. Per questo motivo i dati di settembre sono letti con un mese di ritardo, tenendo conto dei sessanta giorni a disposizione per registrare l'atto.