La Porsche 718 Boxster completamente elettrica è ormai alle battute finali dello sviluppo e si prepara all'anteprima mondiale fissata per il primo trimestre del 2027. Si tratta della prima sportiva a due posti della casa di Stoccarda con propulsione esclusivamente elettrica, realizzata sulla piattaforma E-Core ideata appositamente per questo modello.

Prima del debutto, i prototipi hanno percorso circa quattro milioni di chilometri. Le prove si sono svolte in condizioni opposte: su ghiaccio e neve in Svezia, con temperature scese fino a -30 °C, e nella Death Valley americana, dove il termometro ha toccato i 51 °C. Nel traffico di Las Vegas, Los Angeles e Shanghai i tecnici hanno osservato la praticità nell'uso quotidiano e il funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida. I percorsi di prova sono andati da 86 metri sotto il livello del mare fino a 2.750 metri di quota. Anche la ricarica è stata messa alla prova in oltre venti Paesi, utilizzando cinque diversi standard.

Il cuore del progetto è l'architettura E-Core, pensata per mantenere il carattere della linea 718. Alle spalle dell'abitacolo, dove un tempo avrebbe trovato posto il motore termico, è stata sistemata la batteria da 800 Volt. Questa soluzione consente di abbassare la posizione di guida, una caratteristica spesso sacrificata nelle auto elettriche. La ripartizione dei pesi è del 40% sull'asse anteriore e del 60% su quello posteriore, un equilibrio tipico delle sportive a motore centrale, mentre il peso complessivo resta in linea con quello della 911 Cabriolet con powertrain T-Hybrid grazie a una struttura leggera e studiata nei dettagli.

Michael Leiters, CEO e Presidente del comitato esecutivo di Porsche AG, ha sottolineato il valore del modello come porta d'ingresso alla gamma: "A partire dal prossimo anno, la 718 Boxster completamente elettrica offrirà ai nostri clienti un interessante punto di accesso alla nostra gamma di auto sportive a due porte". Il manager ha aggiunto: "I nostri ingegneri sono riusciti a trasferire l'esclusivo concetto della Boxster al mondo dell'elettrico, migliorandolo ulteriormente. Sono entusiasta dell'esperienza di guida offerta dalla nuova 718 Boxster".

Sul fronte del telaio, molti componenti derivano direttamente dalla 911. Lo sterzo è quello della 911 Carrera GTS e, per la prima volta su una 718 Boxster, è disponibile anche l'asse posteriore sterzante. Cerchi, pneumatici e impianto frenante hanno dimensioni ereditate dalla sorella maggiore, mentre il differenziale autobloccante a controllo elettronico PTV+ arriva anch'esso dalla 911.

Michael Steiner, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile della Ricerca e Sviluppo, ha spiegato che il progetto non ha seguito la via più comoda: "Nel progettare questa vettura, non abbiamo scelto la strada più facile. Abbiamo invece optato per una serie di soluzioni tipiche di Porsche. Un ottimo esempio è l'architettura E-Core, che garantisce una posizione di guida ribassata e un baricentro simile a quello di una tradizionale auto con motore centrale. Questa caratteristica si percepisce chiaramente a ogni singolo metro percorso".

Sul piano delle prestazioni, la 718 Boxster elettrica sarà la 718 più potente mai realizzata. La versione di vertice scatta da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e supera i 250 km/h di velocità massima. Tutte le declinazioni avranno la trazione posteriore.

Di serie su tutti i modelli arriva l'E-Shift. Con la semplice pressione di un tasto si attiva un cambio virtuale a sette rapporti, che richiama la logica del PDK e modifica il proprio comportamento in base alla modalità di guida scelta. Come sul PDK tradizionale, le levette dietro al volante permettono di passare alle marce in automatico o in manuale. Un incremento mirato di coppia durante la cambiata mantiene invariate le prestazioni con la funzione attiva o disattiva. Con E-Shift inserito, il sistema riproduce il suono di un boxer a sei cilindri, ispirato alla Boxster GTS della generazione 981. Quando la funzione è disattivata, le stesse levette servono invece a scegliere uno dei tre livelli di recupero energetico.

Frank Moser, Vice President della linea di modelli 911 e 718, ha espresso il desiderio che i clienti colgano la passione investita nel progetto: "Mi darebbe grande soddisfazione se, alla guida della 718 Boxster, i nostri clienti potessero cogliere tutta la passione che abbiamo riversato nello sviluppo di questa vettura e rendersi conto che siamo riusciti a trasferire il DNA della 718 con motore termico nel mondo dell'elettrico".

Anche il due volte campione del mondo rally Walter Röhrl ha voluto dire la sua sulla vettura: "È davvero sensazionale quello che riesce a fare quest'auto", ha osservato. "È qui che potenza, prestazioni di frenata, maneggevolezza ed esperienza di guida si fondono alla perfezione. Quando si attiva la funzione E-Shift sul volante, l'esperienza di guida diventa ancora più intensa. La 718 Boxster offre un feedback superiore rispetto a qualsiasi altra auto completamente elettrica che abbia mai guidato".

La produzione avverrà nello stabilimento principale di Stoccarda-Zuffenhausen. In vista del debutto, dal 24 novembre sarà trasmesso ogni giorno sul canale YouTube di Porsche e nella Porsche Newsroom il documentario in quattro parti "La nuova 718 Boxster: la storia di un progetto", che ripercorre le fasi dei collaudi, alcune delle quali affrontate in condizioni estreme.