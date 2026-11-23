Pirelli presenta Cyber Tyre a Las Vegas: la tecnologia debutta sulla Pagani Utopia Roadster e sarà prodotta anche negli USA.

Pirelli porta negli Stati Uniti la tecnologia Cyber Tyre, il sistema intelligente che trasforma il pneumatico in una fonte di informazioni in tempo reale, mettendole a disposizione dell’elettronica del veicolo per migliorare sicurezza, prestazioni ed efficacia dei sistemi di controllo. La tecnologia è stata protagonista di una dimostrazione al Las Vegas Motor Speedway, in occasione del Gran Premio di Formula 1, con applicazioni dedicate alla frenata ABS e al controllo di trazione.

All’evento hanno partecipato il Presidente Esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, il CEO Andrea Casaluci, il Chief Technology Officer Piero Misani e il CEO per il Nord America Claudio Zanardo. Presenti anche l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, e la Console Generale d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini.

La presentazione americana si inserisce nel più ampio piano di sviluppo industriale del gruppo, annunciato lo scorso settembre, che prevede investimenti per circa 1,2 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Una parte significativa del progetto interesserà lo stabilimento di Rome, in Georgia, destinato a diventare un punto di riferimento anche per la produzione di pneumatici equipaggiati con Cyber Tyre.

Il programma di ampliamento dello stabilimento di Rome prenderà il via nel 2027 e porterà progressivamente la capacità produttiva fino a circa 6 milioni di pneumatici per auto all’anno entro il 2033. Il progetto prevede inoltre la creazione di circa 1.000 nuovi posti di lavoro.

L’investimento comprenderà l'evoluzione della produzione robotizzata MIRS e la realizzazione di un nuovo impianto tradizionale completamente automatizzato, dedicato agli pneumatici premium. L'obiettivo è rafforzare il ruolo di Rome come hub tecnologico e produttivo per il mercato nordamericano, in linea con la strategia local-for-local di Pirelli.

La dimostrazione al Las Vegas Motor Speedway ha permesso di evidenziare i vantaggi dell'integrazione tra pneumatici ed elettronica di bordo. Le informazioni raccolte direttamente dalla gomma vengono elaborate attraverso algoritmi proprietari Pirelli e trasformate in dati utilizzabili dalle centraline della vettura.

Nel caso del controllo di trazione, Cyber Tyre comunica l'identità dello pneumatico installato, consentendo all'elettronica di adattare il proprio intervento alle caratteristiche specifiche della gomma. Durante la frenata, invece, il sistema fornisce informazioni sul punto di massima aderenza, permettendo all'ABS di ottimizzare il funzionamento e contribuire alla riduzione degli spazi di arresto.

Un ruolo importante è affidato anche alla collaborazione con Bosch. L'integrazione consente ai dati provenienti dagli pneumatici di dialogare direttamente con sistemi come ABS, ESP e controllo di trazione, rendendo più precise le strategie di intervento e migliorando la risposta del veicolo in tempo reale.

Tra le protagoniste dell'evento americano c'è stata anche la Pagani Utopia Roadster, prima vettura al mondo a integrare Pirelli Cyber Tyre come equipaggiamento di serie, con una connessione diretta tra pneumatici ed elettronica del veicolo.

Ciascuna gomma ospita un sensore che trasmette ai sistemi di bordo le informazioni necessarie per gestire le diverse funzionalità. Grazie all'integrazione software, la vettura può utilizzare calibrazioni specifiche in base allo pneumatico montato e intervenire sulla gestione della coppia considerando anche la tipologia e la temperatura della gomma. Le centraline adattano così le proprie logiche alle condizioni effettive degli pneumatici, mentre il conducente può consultare informazioni dedicate attraverso il sistema di infotainment.

Il principio alla base di Cyber Tyre è trasformare lo pneumatico da componente passivo a sistema intelligente, capace di raccogliere e trasmettere informazioni sull'interazione tra vettura e fondo stradale. All'interno del battistrada è collocato un sensore che rileva diversi parametri, tra cui identificazione dello pneumatico, pressione, temperatura e dati accelerometrici.

Le informazioni vengono trasmesse tramite Bluetooth e successivamente elaborate in tempo reale attraverso software e algoritmi proprietari Pirelli. Il risultato è un flusso di dati che può essere condiviso con l'elettronica del veicolo e utilizzato per migliorare il funzionamento dei sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.

Le applicazioni della tecnologia si sviluppano principalmente in due direzioni. La prima riguarda l'integrazione in-vehicle: Cyber Tyre mette a disposizione di ABS, ESP e ADAS informazioni generate direttamente dal contatto tra pneumatico e strada. Questo permette, per esempio, di riconoscere tempestivamente condizioni potenzialmente critiche, come il rischio di acquaplaning, consentendo alla vettura di intervenire in modo più efficace.

La seconda area riguarda il monitoraggio delle infrastrutture. I dati raccolti dai pneumatici durante la circolazione possono infatti contribuire a individuare anomalie e criticità del manto stradale, fornendo informazioni utili per programmare gli interventi di manutenzione.

Una funzione che potrebbe assumere un'importanza crescente con la diffusione della guida autonoma. Il pneumatico rappresenta infatti l'unico punto di contatto tra automobile e strada: grazie a Cyber Tyre, questa interazione diventa una fonte di informazioni preziose, una sorta di “senso del tatto” digitale attraverso cui il veicolo può interpretare meglio ciò che accade sotto le proprie ruote.