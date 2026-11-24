Stellantis e Politecnico di Torino rinnovano per quattro anni la collaborazione su ricerca, formazione e manufacturing, con un impegno fino a 7,4 milioni.

Stellantis e il Politecnico di Torino hanno prolungato di quattro anni la propria alleanza nel campo della ricerca. A suggellare la nuova fase sono stati John Elkann, presidente del gruppo automobilistico, e il rettore dell'ateneo Stefano Corgnati. Il legame tra le due realtà affonda le radici nel 1999 e, in oltre venticinque anni, si è consolidato fino a diventare un punto di riferimento per entrambe le parti.

L'obiettivo è stringere ancora di più il rapporto tra accademia e industria, mettendo in campo attività di ricerca, sviluppo e passaggio delle tecnologie dal laboratorio alle applicazioni concrete. Professori, ricercatori, studenti e specialisti del CRF e di Stellantis saranno coinvolti. Un aspetto rilevante riguarda la didattica: i contenuti dei corsi legati all'autoveicolo verranno aggiornati e gli allievi potranno partecipare a percorsi di apprendimento sul campo. Accanto ai filoni già avviati negli anni scorsi si apre ora uno spazio più ampio dedicato al manufacturing, con l'intento di sviluppare know how utile tanto per i veicoli quanto per i metodi con cui vengono progettati e fabbricati.

Il nuovo accordo abbraccerà il quadriennio 2026-2030 e sosterrà ricerche legate all'ingegneria dell'autoveicolo. L'impegno economico di Stellantis arriverà a 7,4 milioni di euro.

I temi centrali sono le grandi trasformazioni che stanno ridisegnando il settore. Si parte dall'elettrificazione per arrivare ai sistemi di guida assistita e automatizzata, passando per connettività, software, nuove soluzioni produttive e digitalizzazione dei processi produttivi. Non manca la sostenibilità, con uno sguardo rivolto all'economia circolare.

L'intento condiviso è trasformare studi e scoperte in soluzioni tangibili, capaci di rendere le auto più sicure, efficienti e intuitive, migliorando la vita quotidiana di chi le guida, e di rendere la produzione più efficiente, flessibile e sostenibile.

Guardando al quadriennio 2022-2026, il bilancio appare molto positivo sia sul piano didattico sia su quello scientifico. Manager e professionisti Stellantis hanno continuato a tenere lezioni, interventi e moduli formativi sulle tecnologie che stanno cambiando il settore dell'auto. Il percorso conserva inoltre un legame stretto con il mondo del lavoro: più del 95% dei laureati magistrali trova un'occupazione entro un anno dalla laurea.

Nel periodo 2022-2026 sono stati avviati 10 progetti di ricerca congiunti, prevalentemente dedicati all'elettrificazione. Le attività spaziano dalle batterie e dalla chimica delle celle ai motori elettrici, dall'elettronica di potenza alle nuove architetture per i veicoli commerciali, fino alle strategie per abbattere le emissioni. Si aggiungono 14 dottorati di ricerca avviati e portati a termine, il supporto alla Squadra Corse formata dagli studenti dell'ateneo e oltre 40 brevetti. Il tutto è accompagnato da numerose occasioni di lavoro gomito a gomito tra ricercatori, allievi e tecnici del CRF e di Stellantis.

John Elkann ha commentato il rinnovo mettendo in luce il valore di un'intesa che attraversa ormai più di un quarto di secolo: "La collaborazione con il Politecnico di Torino, iniziata più di venticinque anni fa, rappresenta un esempio concreto di come industria e università possano lavorare insieme per sviluppare competenze e tecnologie capaci di accompagnare l'evoluzione della mobilità. Innovazione per noi significa soprattutto trasformare la tecnologia in soluzioni semplici e concrete, capaci di migliorare i nostri prodotti, il modo in cui li realizziamo e l'esperienza quotidiana dei nostri clienti."

Il rettore Stefano Corgnati ha sottolineato il peso strategico dell'operazione per l'industria e per il territorio: "Il rinnovo di questa collaborazione rappresenta un investimento strategico sul futuro dell'industria e del nostro territorio, oltre che la conferma del valore di una relazione tra università e impresa costruita e consolidata in oltre venticinque anni. In una fase di profonda trasformazione del settore automotive, crediamo che la ricerca e la formazione debbano procedere insieme, mettendo in connessione la conoscenza scientifica, lo sviluppo tecnologico e le concrete esigenze del sistema produttivo per progettare la mobilità del futuro. La collaborazione con Stellantis e il CRF ci consente di affrontare le grandi sfide della mobilità, dall'elettrificazione al software, dalla sostenibilità al manufacturing avanzato, contribuendo a generare innovazione e nuove competenze. Ma soprattutto ci permette di offrire a studenti e ricercatori un contesto in cui misurarsi con le sfide industriali, contribuendo a formare i talenti e a sviluppare le tecnologie che disegneranno la mobilità di domani."