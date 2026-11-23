Alla fiera Milano AutoClassica di Rho lo screening cardiologico gratuito di ACI e INRC ha superato quota 2.000 visite nella campagna Cuori e Motori.

Sono oltre 2.000 le visite cardiologiche gratuite effettuate in otto eventi organizzati da ACI e Club ACI Storico dal 2025 a oggi. È il bilancio della campagna Cuori e Motori, che ha portato la prevenzione cardiovascolare anche dentro Milano AutoClassica, la rassegna dedicata alle auto storiche e da collezione.

La manifestazione ha aperto il 19 novembre presso Milano Rho Fiera e si è conclusa il 22 novembre, richiamando appassionati, collezionisti e famiglie. All'interno dello spazio gestito da ACI e dal suo club storico, accanto ai modelli d'epoca, è stata allestita una postazione dedicata alla salute del cuore, frutto del protocollo con l'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari.

Chi si fermava alla postazione poteva sottoporsi a un controllo cardiologico completo, con elettrocardiogramma e rilevazione della pressione, senza spendere nulla. Il percorso, avviato nel 2025, ha coinvolto medici specialisti in otto appuntamenti e ha fatto emergere oltre quattrocento situazioni di possibile rischio cardiovascolare. In cinque casi, quelli più delicati, i visitatori sono stati indirizzati d'urgenza al pronto soccorso.

Geronimo La Russa, al vertice di ACI e del Club ACI Storico, sottolinea il valore sociale dell'iniziativa: "Con 'Cuori e Motori' mettiamo il mondo del motorismo al servizio della collettività, portando avanti un impegno sociale e sanitario che intendiamo consolidare ulteriormente, grazie alla competenza e all'affidabilità dell'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari".

Il vicepresidente di ACI Storico, Giovanni Battista Tombolato, ha messo in luce lo spirito dell'operazione: "Con questa importante iniziativa abbiamo voluto porre al centro le persone, dimostrando loro che la prevenzione si può fare anche durante momenti di passione e di svago". Secondo lui il risultato supera le attese: "I risultati ottenuti vanno oltre le aspettative e, anche se avessimo convinto un solo visitatore a fare un controllo più approfondito, ne sarebbe valsa comunque la pena".

Sul piano scientifico, il professor Francesco Fedele, presidente dell'Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari, ha paragonato il muscolo cardiaco a una vettura che necessita di manutenzione regolare: "Il progetto nasce dall'idea che il cuore funzioni come il motore, e come esso abbia bisogno di continui tagliandi per funzionare al meglio. I problemi cardiovascolari rappresentano ancora la causa di decesso del 50% della popolazione mondiale; abbiamo l'esigenza di essere efficaci nella prevenzione cardiovascolare, ancora troppo sottovalutata, e grazie alla sensibilità di ACI e ACI Storico stiamo riuscendo a diffondere la cultura della salute attraverso la passione per l'auto"