Kia Italia e Terme De Montel Milano hanno siglato una partnership che porta il brand automobilistico all'interno di uno dei luoghi più simbolici della città, il parco termale ricavato dalle storiche Scuderie De Montel. L'intesa unisce mobilità e benessere in un calendario di iniziative pensate per coinvolgere il pubblico.

A legare le due realtà è innanzitutto la ricerca dell'eccellenza. Kia affida la propria identità allo slogan Movement that inspires e punta a sviluppare prodotti, servizi e spazi capaci di generare ispirazione. Terme De Montel, invece, ha riportato alla città il complesso delle Scuderie trasformandolo in un parco termale urbano, dove l'architettura Liberty dialoga con la natura, il design contemporaneo e la sostenibilità.

Entrambe le aziende considerano la qualità un valore che va oltre i prodotti e i servizi e si traduce in esperienze curate nei dettagli, pensate per migliorare il tempo delle persone e orientarle verso uno stile di vita più consapevole e sostenibile.

Grazie all'accordo Kia potrà contare su una presenza di marca in uno dei luoghi più rappresentativi di Milano, rafforzando il legame con la città. Il programma include l'esposizione delle vetture, sessioni di test drive e iniziative esperienziali con cui i visitatori potranno toccare con mano design, tecnologia, comfort e la visione di mobilità del costruttore.

Le attività non si rivolgeranno soltanto al grande pubblico. Sono previste iniziative riservate a clienti, dipendenti e stakeholder, occasioni di prova su strada e appuntamenti negli spazi del complesso termale. Accanto a questo verranno sviluppati progetti di comunicazione dedicati alle rispettive community e momenti di networking.

L'obiettivo dichiarato è superare la tradizionale presenza di marca e costruire un dialogo spontaneo tra mobilità e benessere. Il movimento, elemento centrale nella filosofia Kia, si incontra così con il tempo e la rigenerazione che caratterizzano De Montel, due prospettive complementari che mettono la persona al centro dell'esperienza. Il percorso comune, destinato a crescere nel tempo, mira a valorizzare l'identità di ciascun partner e a far nascere esperienze inedite nel centro di Milano.

Giuseppe Bitti, Presidente & CEO di Kia Italia, ha commentato l'accordo con queste parole: "La collaborazione con Terme De Montel rappresenta per Kia Italia un'importante opportunità per raccontare il nostro brand in un contesto di grande valore, capace di coniugare storia, design, innovazione e attenzione alle persone. Condividiamo la medesima ricerca dell'eccellenza e la volontà di creare esperienze di qualità, nelle quali il tempo acquisisce un significato autentico. Essere presenti in una location così prestigiosa rafforza ulteriormente il nostro legame con Milano e ci permette di avvicinare nuovi appassionati alla visione di mobilità Kia, attraverso modalità coinvolgenti e coerenti con il nostro payoff 'Movement that inspires.'"

Massimo Caputi, Presidente di Terme & SPA Italia, ha risposto con queste considerazioni: "Siamo lieti di avviare questa collaborazione con Kia Italia, un brand con il quale condividiamo l'attenzione alla qualità, all'innovazione e alla costruzione di esperienze capaci di mettere le persone al centro. Terme De Montel nasce come luogo di benessere, rigenerazione e apertura alla città: la partnership con Kia ci consentirà di arricchire ulteriormente l'esperienza dei nostri ospiti, creando nuove occasioni di incontro tra mobilità, design e qualità del tempo."