BMW Motorrad rivoluziona la gamma media: ecco le nuove BMW F 900 R e F 900 XR

BMW Motorrad porta la sua gamma di moto di fascia media a un livello superiore con le nuove BMW F 900 R e BMW F 900 XR. La prima è una roadster dinamica e sportiva, mentre la seconda è una crossover versatile e ideale per i lunghi viaggi. Entrambi i modelli sono progettati per garantire maneggevolezza, prestazioni e divertimento, soddisfacendo sia i motociclisti esperti che i principianti.

Le nuove moto sono equipaggiate con un motore a due cilindri in linea da 895 cc che sviluppa 105 CV, conforme all’omologazione Euro 5+, per una combinazione vincente di potenza e sostenibilità. La modalità di guida Dynamic, ora di serie, esalta il piacere di guida sportivo, supportata dal Dynamic Traction Control (DTC) e dal controllo della coppia di trascinamento del motore, anch’essi di serie. Per gli appassionati del suono, il nuovo silenziatore sportivo Akrapovič, disponibile come accessorio originale BMW Motorrad, aggiunge un carattere ancora più deciso al motore, riducendo al contempo il peso di circa 1,2 kg.

Le sospensioni sono state migliorate con nuove forcelle telescopiche a steli rovesciati, regolabili in smorzamento e precarico, per consentire una configurazione personalizzata. Anche le nuove ruote in alluminio fuso da 17 pollici, più leggere di 1,8 kg rispetto ai modelli precedenti, contribuiscono a migliorare le prestazioni dinamiche e a ridurre il peso complessivo di circa 3 kg.

Per garantire la massima sicurezza, entrambi i modelli sono dotati di BMW Motorrad ABS Pro, che migliora la stabilità durante le frenate in curva, e del Dynamic Brake Control (DBC), che evita accelerazioni involontarie in situazioni critiche.

La BMW F 900 XR si distingue per le sue caratteristiche orientate al turismo. La carenatura anteriore ridisegnata e il deflettore antivento ottimizzato offrono un comfort superiore riducendo la pressione del vento sul pilota e le vibrazioni del casco. Le manopole riscaldate, le protezioni per le mani e il sistema Headlight Pro, con fari adattivi e luci diurne, rendono questo modello il compagno ideale per i viaggi più lunghi e impegnativi.

Anche la BMW F 900 R si evolve, con una posizione di guida più sportiva e vicina alla ruota anteriore grazie alla ridefinizione del manubrio, delle pedane e del triangolo ergonomico. I dettagli estetici, come le finiture laterali dei fari verniciate in tinta con la carrozzeria, sottolineano ulteriormente il carattere dinamico del modello.

Le due moto presentano una nuova batteria più leggera di 0,8 kg e un design posteriore rinnovato, con indicatori di direzione integrati nelle luci dei freni e posteriori. Sono disponibili in tre varianti cromatiche, studiate per esaltare il carattere di ogni modello e per soddisfare i gusti di un’ampia gamma di motociclisti.

Con un mix di tecnologia all’avanguardia, design raffinato e prestazioni ottimizzate, le BMW F 900 R e F 900 XR segnano un nuovo punto di riferimento per il segmento delle moto di fascia media. BMW Motorrad conferma ancora una volta il suo impegno nel coniugare sportività, sicurezza e comfort in un’esperienza di guida unica e appagante.