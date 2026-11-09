Bob Dylan pubblica The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings

Un nuovo, monumentale cofanetto celebra Bob Dylan e l'energia travolgente del suo tour Rolling Thunder Revue del 1976. Da oggi è disponibile per Columbia Records e Legacy Recordings "The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings", un box set che riunisce 39 dischi e ben 381 tracce, tra cui 371 inedite, tutte tratte dai nastri originali.

Questa raccolta rappresenta una testimonianza integrale della seconda parte del tour, sviluppatosi tra il 18 aprile e il 25 maggio 1976 su venticinque date attraverso gli Stati Uniti. Dylan fu accompagnato da una formazione straordinaria composta, tra gli altri, da Joan Baez, Rob Stoner, Scarlet Rivera, Howie Wyeth, Mick Ronson e T Bone Burnett. Il box set offre la possibilità di rivivere le esibizioni di una stagione imprescindibile della storia della musica dal vivo.

L'edizione comprende anche una versione speciale in 3 LP con il concerto integrale del 16 maggio 1976 a Fort Worth, remixato a partire dai nastri multitraccia originali, per un'esperienza audio senza precedenti.

Le esibizioni raccolte restituiscono tutta la forza e la radicalità di uno dei momenti più intensi nella carriera di Dylan e della sua band. Dylan prova a ricreare la magia del 1975 e finisce per catturare un fulmine di natura diversa. Questo cofanetto non è soltanto la testimonianza di un tour avvenuto mezzo secolo fa: è un'avventura completa, si legge tra i tanti entusiasti giudizi.

Durante il tour Dylan invitò numerosi amici sul palco, tra cui Joan Baez, con cui propose toccanti duetti di classici come Blowin' in the Wind e Railroad Boy. La band comprendeva musicisti leggendari, capaci di affiancare il maestro tra interpretazioni furiose ed emozionanti.

Significative anche le parole di T Bone Burnett, parte della formazione: The Rolling Thunder Revue fu il primo tour nazionale di punk rock. Aprì una porta che portò a un'esplosione furiosa di nuova musica - The Clash, Elvis Costello, The Ramones, The Sex Pistols e tanti altri. Dylan l'aveva fatto di nuovo. È bravo ad attraversare porte che nessun altro riesce nemmeno a vedere, porte che gli altri credono siano muri.

Tra i momenti più attesi del box anche l'inclusione del concerto del 23 maggio 1976 a Fort Collins - da cui venne tratto lo speciale televisivo Hard Rain, trasmesso una sola volta dalla NBC - con esecuzioni memorabili come Idiot Wind, già definite tra le più furiose e brillanti che Dylan abbia mai realizzato davanti a una telecamera.

Il cofanetto include, accanto ai CD, un booklet esclusivo con note firmate dallo scrittore e critico musicale Mikal Gilmore e fotografie rare, mentre la versione in 3 LP di Fort Worth racchiude 22 brani. Per i fan di Dylan, in arrivo anche nuove ristampe di classici come Self Portrait, Empire Burlesque, Knocked Out Loaded, la raccolta Dylan e lo storico live At Budokan.

Questa uscita è stata accolta in modo entusiasta dalla critica internazionale, che la definisce monumentale e una straordinaria collezione di registrazioni dal vivo che permette di ascoltare questo circo itinerante di musicisti, guidato dal maestro Dylan in tutta la sua selvaggia magnificenza.

The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings segna un nuovo capitolo nell'avventura di Bob Dylan e nel viaggio della musica americana, offrendo al pubblico un'opportunità unica di riscoperta e ascolto di una stagione irripetibile.