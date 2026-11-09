Madalina Ghenea co-conduttrice alla quarta puntata di GialappaShow con Pieraccioni e Marcuzzi

La puntata di GialappaShow su TV8 e Sky vede Madalina Ghenea accanto al Mago Forest, con ospiti come Leonardo Pieraccioni, Alessia Marcuzzi e momenti musicali.

Madalina Ghenea sarà la co-conduttrice della quarta puntata di GialappaShow, in onda lunedì 9 novembre alle 21.30 in prima visione su TV8 e Sky. Dopo una sorprendente apertura dedicata allo yoga, l'attrice e modella di fama internazionale affiancherà il Mago Forest per una serata ricca di ironia e sketch, senza sottrarsi ai botta e risposta e alla seguitissima intervista nel Caffè Letterario.

Leonardo Pieraccioni e Alessia Marcuzzi saranno tra i principali ospiti della puntata. Pieraccioni si troverà faccia a faccia con la Milly Carlucci surreale interpretata da Giulia Vecchio, mentre Marcuzzi sarà impegnata in un siparietto al citofono con Ivan, personaggio di Alessandro Betti.

Il cast di volti noti e gli immancabili personaggi comici tornano a vivacizzare il programma: Brenda Lodigiani nei panni di Victoria Cabello, Giulia Vecchio anche come Emma Marrone, Ubaldo Pantani con le sue versioni di Bruno Vespa e Gineprio, quest'ultimo protagonista a X-Factor. Spazio inoltre a Edoardo Ferrario nel ruolo di Aldo Cazzullo, Stefano Rapone con la parodia de Le Iene, Giovanni Vernia nei panni di Terzultimo, questa volta alle prese con il pianoforte, e Gigi che interpreterà sia Stefano De Martino che Roberto Saviano in un nuovo episodio della Malavisione.

Non mancheranno gli sketch amatissimi dal pubblico, come Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, Avvocato d'ufficio con Toni Bonji, Chi l'ha visto? Retired con Brenda Lodigiani e le esilaranti nuove incursioni di Max Angioni, incluso il ritorno come Lele Adani e nei panni del cantante Jaynital. Tra le sorprese, un improbabile regista turco (Toni Bonji) e il ritorno di Maccio Capatonda con Storie Male.

La componente musicale sarà protagonista con i Neri per Caso e ospiti come Marco Castello (pianoforte) e Federico Malaman (basso). Il gruppo proporrà un medley tra In the Stone degli Earth, Wind & Fire e Do I Do di Stevie Wonder. Nei momenti musicali anche Bésame Mucho con il Tenore (Alessandro Betti), Le ragazze con Francesco Gabbani (interpretato da Ross) e la sigla dei Looney Tunes in una versione inedita. Da segnalare l'esibizione della ironica band k-pop BTN composta dagli stessi protagonisti del programma.

L'appuntamento garantirà agli spettatori anche l'ironia dissacrante della Gialappa's Band sulle notizie della settimana. Una puntata da non perdere per chi ama comicità, parodie e ospiti d'eccezione.