Grande successo per la finale della seconda edizione dei Musicante Awards

Casadilego trionfa ai Musicante Awards-Premio Pino Daniele, evento celebrato su Rai Radio 2 e Rai Play. Riconoscimenti a nuovi talenti e grandi musicisti.

Grande successo ieri sera per la finale della seconda edizione dei Musicante Awards - Premio Pino Daniele, trasmessa su Rai Radio 2 e Rai Play dagli studi Rai di via Asiago a Roma.

Il pubblico ha assistito a uno show carico di emozione e talento, condotto da Gino Castaldo e Martina Di Florio, che ha portato sul palco alcuni tra i più apprezzati giovani interpreti, autori e strumentisti della scena musicale italiana, tutti selezionati dalla Fondazione Pino Daniele per l'originalità del loro percorso artistico e la coerenza con i valori del Premio.

Casadilego ha conquistato il premio principale della serata, ricevendo il Musicante Awards - Premio Pino Daniele, che prevede un contributo economico a sostegno dello sviluppo della sua carriera musicale. Lauryyn si è aggiudicata il Premio Pino Daniele - Nuove Proposte, ricevendo una borsa di studio per la propria formazione professionale.

Sul palco si sono esibiti i sette Musicanti scelti dalla Fondazione: Andrea Radice, Arabella Rustico, Casadilego, Groove at Home, Pierdavide Carone, Roberta Gentile e Viscardi. A loro si sono unite le quattro finaliste Fancy, Ilaria, Lauryyn e Morena Chiara, selezionate nel corso delle precedenti fasi del contest radiofonico. Ogni artista ha proposto brani inediti dal vivo e omaggi emozionanti al repertorio di Pino Daniele, accompagnati da grandi musicisti quali Daniele Bonaviri, Fabrizio Bosso, Gonzalo Rubalcaba, Hamilton De Holanda, Lino Cannavacciuolo, Rosario Giuliani e Tony Esposito.

Distribuite durante la serata anche le Targhe Musicante Awards a riconoscimento di composizione originale, testo, arrangiamenti, elaborazione delle opere di Pino Daniele, performance strumentale, ricerca e contaminazione stilistica, sound design, vocalità e radici tradizionali. Tra i premiati spiccano Casadilego, Pierdavide Carone, Roberta Gentile, Andrea Radice, Arabella Rustico, Groove at Home e Viscardi, sottolineando l'enorme varietà di talento e originalità presenti sul palco.

Il progetto, ideato dalla Fondazione Pino Daniele e con il patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca, nasce per promuovere giovani talenti, interpreti e compositori che sappiano esprimere una precisa identità musicale e una visione artistica professionale. Attraverso il Campus Musicante, in collaborazione con i docenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, i partecipanti hanno preso parte a un percorso di formazione e studio, culminato nello show live condiviso con oltre 50 musicisti.

L'evento rappresenta un'opportunità concreta di crescita per giovani artisti grazie anche alla presenza di partner dell'industria discografica ed editoriale e al sostegno di SIAE e NUOVO IMAIE. Il grande successo della serata e la partecipazione di alcuni dei migliori musicisti italiani e internazionali confermano l'importanza del premio nel panorama musicale nazionale.