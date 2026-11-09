Quarta Repubblica, inchieste su PD e centri sociali protagoniste della puntata

questa sera a Quarta Repubblica focus su inchiesta sul sistema di potere del PD e analisi dei rapporti tra sinistra e centri sociali Askatasuna e Labas.

Questa sera appuntamento in prima serata su Retequattro con una nuova puntata di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro.

Al centro dell'appuntamento una nuova inchiesta dedicata al sistema di potere del PD, con uno sguardo approfondito su come si articola da Roma fino alla Puglia. I temi politico-sociali restano protagonisti anche nella seconda parte della trasmissione, dove verrà proposta un'analisi sul complesso rapporto tra le forze della sinistra istituzionale e i centri sociali antagonisti. Particolare attenzione sarà rivolta ai casi di Askatasuna a Torino e Labas a Bologna, due realtà che negli ultimi mesi sono spesso al centro del dibattito sui legami tra istituzioni e movimenti.

Non mancheranno gli aggiornamenti sull'atteso caso Garlasco, con nuove informazioni e sviluppi sulla vicenda.

A prendere parte al confronto in studio saranno, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Paolo Romano, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Stefano Zurlo, Ginevra Leganza, Suor Monia Alfieri, Armando Palmegiani e Luca Fazzo, personalità che contribuiranno ad arricchire il dibattito con le loro diverse prospettive. L'appuntamento promette analisi approfondite e momenti di confronto accesi sui temi più caldi della politica e dell'attualità italiana.