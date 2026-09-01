Samsung presenta Galaxy Book6 da 14 pollici: autonomia fino a 25 ore e prezzo accessibile

Samsung lancia Galaxy Book6 da 14 pollici con autonomia fino a 25 ore, processori Intel Core 3 e 5, Galaxy AI e prezzo da 849 euro. Leggero e versatile.

Samsung amplia la nuova gamma Galaxy Book6 con un modello pensato per rendere più accessibile l’esperienza Galaxy su PC. Si chiama Galaxy Book6 ed è un notebook da 14 pollici progettato per accompagnare le attività quotidiane, dalla produttività allo studio, passando per l’intrattenimento e la gestione dei contenuti. Il nuovo modello arriverà in Italia a settembre 2026 con un prezzo di listino a partire da 849 euro.

L’obiettivo di Samsung è chiaro: portare anche su una fascia di prezzo più contenuta alcuni degli elementi distintivi della famiglia Galaxy Book6, combinando autonomia elevata, processori Intel di nuova generazione, Galaxy AI e integrazione con l’ecosistema Galaxy. Una proposta che punta quindi a chi cerca un portatile versatile per il lavoro, lo studio e l'utilizzo quotidiano, senza rinunciare alle funzionalità intelligenti.

Uno dei punti di forza del nuovo Samsung Galaxy Book6 è rappresentato dalla batteria. Secondo i dati dichiarati dal produttore, il notebook può raggiungere fino a 25 ore di autonomia con una singola ricarica, un valore pensato per consentire di affrontare un'intera giornata di lavoro o studio senza dover cercare continuamente una presa di corrente.

Quando è invece necessario ricaricare il dispositivo, entra in gioco l'alimentatore USB Type-C da 45 W. Samsung dichiara la possibilità di raggiungere circa il 33% di carica in 30 minuti, consentendo di recuperare rapidamente energia prima di riprendere a lavorare o a utilizzare il PC.

A gestire le attività ci sono i processori Intel Core 3 e Intel Core 5, affiancati da una NPU Intel capace di arrivare fino a 15 TOPS. La piattaforma è stata progettata per offrire un equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica e supporta anche le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale disponibili nell'ecosistema Samsung.

Nonostante il posizionamento più accessibile, Galaxy Book6 mantiene il linguaggio estetico della famiglia Galaxy Book6. Il design punta su linee pulite, proporzioni equilibrate e una struttura simmetrica, con il logo Samsung posizionato centralmente.

Il notebook misura 313 x 221 x 15,7 mm e pesa 1,35 kg, caratteristiche che ne favoriscono la portabilità. Può quindi essere trasportato facilmente tra casa, ufficio, università o durante gli spostamenti quotidiani.

Una delle novità estetiche è la colorazione Violet Silver, introdotta per la prima volta nella gamma Galaxy Book, alla quale si affianca la più tradizionale variante Gray.

Il display è un LCD WUXGA da 14 pollici con risoluzione di 1920 x 1200 pixel e luminosità di 350 nit. Il formato 16:10 offre una superficie verticale maggiore rispetto ai tradizionali pannelli 16:9, caratteristica utile soprattutto durante la consultazione di documenti, la navigazione web e il multitasking. La finitura antiriflesso contribuisce inoltre a limitare i riflessi e a migliorare la leggibilità in differenti condizioni di illuminazione.

Samsung ha puntato anche sulla versatilità delle connessioni. Galaxy Book6 dispone di due porte USB Type-C, entrambe caratterizzate dalla stessa funzionalità, oltre a una porta USB Type-A, una HDMI 1.4 e un jack da 3,5 mm per cuffie e microfono.

La presenza di connessioni tradizionali consente di collegare periferiche, monitor e accessori senza dover necessariamente ricorrere a dongle o hub esterni. Sul fronte wireless sono invece presenti Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4.

Per quanto riguarda la dotazione hardware, il notebook può essere configurato con 8 o 16 GB di memoria LPDDR5X e con unità SSD PCIe da 256 GB, 512 GB o 1 TB, a seconda della configurazione e del mercato.

L'altra grande protagonista del nuovo notebook è l'intelligenza artificiale. Samsung integra infatti diverse funzionalità Galaxy AI pensate per rendere più semplici alcune operazioni quotidiane.

Tra queste c'è Selezione AI, che permette di selezionare direttamente sullo schermo determinati contenuti per ottenere informazioni e approfondimenti. La funzione comprende anche AI Cut Out, pensata per rimuovere rapidamente lo sfondo dalle immagini e preparare contenuti destinati, per esempio, a presentazioni, attività di e-commerce o materiali di marketing.

A queste funzioni si aggiunge Assistente note, che può riassumere il contenuto delle note e mettere in evidenza le informazioni principali, rendendo più rapido il recupero dei punti importanti.

L'intelligenza artificiale diventa quindi parte integrante dell'esperienza PC, con l'obiettivo non tanto di aggiungere funzioni isolate quanto di ridurre il numero di operazioni necessarie per completare le attività quotidiane.

Il vero punto distintivo del Galaxy Book6, però, è anche la sua capacità di dialogare con gli altri dispositivi Samsung. L'integrazione con l'ecosistema Galaxy permette infatti di spostare e utilizzare più facilmente contenuti provenienti da smartphone e tablet compatibili.

Quick Share consente di condividere rapidamente file tra dispositivi compatibili, mentre Condivisione archiviazione permette di accedere a foto, video e documenti presenti su smartphone Galaxy compatibili direttamente dal Galaxy Book, senza doverli necessariamente trasferire prima sul PC.

Il notebook può inoltre interagire con altri dispositivi attraverso Controllo multiplo, che permette di utilizzare una sola tastiera e un solo mouse per controllare più dispositivi Galaxy supportati. Con Secondo schermo, invece, un Galaxy Tab compatibile può trasformarsi in un display aggiuntivo, ampliando lo spazio di lavoro disponibile.

Completano l'esperienza Dispositivi vicini, per facilitare l'individuazione e la connessione dei dispositivi, e Collegamento al telefono, che porta sul PC alcune delle esperienze normalmente disponibili sullo smartphone Galaxy.

Il nuovo Samsung Galaxy Book6 sarà disponibile in Italia da settembre 2026, con un prezzo suggerito al pubblico a partire da 849 euro.

Con questo modello Samsung amplia quindi la famiglia Galaxy Book6 verso una fascia più accessibile, mantenendo alcuni degli elementi caratterizzanti della gamma: design sottile e portatile, autonomia fino a 25 ore, processori Intel Core, Galaxy AI e integrazione con l'ecosistema Galaxy.

La strategia è quella di proporre un notebook destinato soprattutto alle esigenze quotidiane, ma con un livello di connettività e di integrazione con gli altri dispositivi Galaxy che punta a trasformare il PC in un vero e proprio punto di collegamento dell'ecosistema Samsung.