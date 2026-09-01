Dyson rivoluziona l'igiene orale con CameraJet: spazzolino smart con videocamera e getto di precisione

Dyson presenta CameraJet, uno spazzolino innovativo con microcamera, IA e getto di precisione che identifica e rimuove la placca tra i denti.

Un salto nel futuro della cura orale è appena stato compiuto: Dyson lancia CameraJet, il primo spazzolino intelligente dotato di microcamera, intelligenza artificiale e getto di precisione per pulire in profondità gli spazi tra i denti e combattere efficacemente la placca. CameraJet è il cuore di Dyson Dental System, un ecosistema completo progettato dopo sei anni di ricerca e sviluppo per rivoluzionare la routine quotidiana dell'igiene orale.

La caratteristica distintiva di CameraJet è la presenza della tecnologia Gap Optical Targeting: una microcamera da 100k pixel con lente macro scansiona la bocca in tempo reale, identificando con l'aiuto del machine learning gli spazi interdentali e attivando automaticamente un getto conico di collutorio esattamente dove serve. Questo consente una pulizia mirata, più efficace rispetto agli spazzolini tradizionali e meno invasiva grazie a una pressione ottimizzata per non irritare gengive e smalto.

Il sistema si completa con dentifricio e collutorio Dyson, sviluppati specificamente per lavorare in sinergia con il dispositivo, senza schiuma che possa ostacolare la visione della microcamera e con ingredienti antibatterici. Entrambi sono disponibili nei gusti Zenzero e Menta, con una variante delicata per chi ha denti sensibili.

CameraJet integra inoltre un serbatoio anti-gravità, che assicura una distribuzione uniforme del collutorio indipendentemente dall'inclinazione dello spazzolino, e una testina a doppia setola capace di adattarsi alla forma reale dei denti. Grazie a sofisticati tag RFID, la testina comunica al sistema il numero di lavaggi effettuati e segnala quando è il momento di sostituirla.

Un ulteriore elemento rivoluzionario è l'oscillazione sonica variabile, che mantiene in costante movimento le setole per evitare che si blocchino sui denti, aumentando l'efficacia di rimozione della placca nelle zone più difficili da raggiungere. Test indipendenti indicano una rimozione della placca fino al 69% superiore rispetto agli spazzolini elettrici premium concorrenti nelle aree complesse.

La connettività Wi-Fi e Bluetooth apre nuove prospettive: grazie all'app MyDyson, è possibile visualizzare in streaming ciò che la microcamera osserva, ricevere suggerimenti personalizzati, mappare le aree trascurate e perfezionare la tecnica di spazzolamento giorno dopo giorno. La videocamera è attiva solo in modalità live, le immagini non vengono mai salvate né trasmesse al cloud, a garanzia della privacy dell'utente.

Dyson CameraJet sarà disponibile dal 1° settembre 2026 nei Dyson Demo Store e presso rivenditori selezionati a 479 euro, in due colori: Ceramic Ultra Blue e Ceramic Pink. Il sistema comprende spazzolino, dock di ricarica, custodia da viaggio, dentifricio e collutorio coordinati.

Secondo recenti dati OMS, oltre 3,7 miliardi di persone al mondo soffrono di problemi di salute orale. Una corretta igiene degli spazi interdentali risulta quindi fondamentale per il benessere generale. Passare il filo interdentale è un'incombenza scomoda e che richiede molto tempo. Pochi di noi lo fanno, anche se sappiamo che dovremmo. Gli ingegneri e scienziati Dyson hanno passato oltre dieci anni a studiare le routine della cura orale e come gli agenti responsabili dei problemi del cavo orale si accumulano nella bocca. Le nostre ricerche ci hanno mostrato che le persone trascurano sempre le zone in cui si forma la placca: gli spazi tra i denti. Volevamo risolvere tre problemi fondamentali: come individuare quegli spazi, come rimuovere la placca e come migliorare le performance di pulizia mentre si spazzolano i denti. Combinando videocamera, machine learning, dinamica di precisione dei fluidi, tecnologie avanzate di spazzolamento, connettività e WiFi, Dyson CameraJet introduce un modo completamente nuovo di mantenere sana la propria bocca.

Con CameraJet, Dyson segna un nuovo punto di riferimento nell'innovazione tecnologica per la salute quotidiana, offrendo soluzioni intelligenti per un'igiene orale completa, precisa e personalizzata.