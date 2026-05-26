Mew torna con il singolo VAFFA*AMORE: pop, ironia e liberazione

Mew è pronta a sorprendere di nuovo il pubblico italiano con il nuovo singolo pop dal titolo VAFFA*AMORE, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nelle radio dal 29 maggio. Fresca di esperienze come Amici e Sanremo Giovani, la giovane cantautrice si conferma una delle voci più interessanti della nuova scena musicale, come sottolineato anche da Vogue Italia che la definisce la nuova voce da conoscere.



VAFFA*AMORE rappresenta una svolta per Mew, allontanandosi dalle atmosfere dark per abbracciare un sound più leggero e pop, mantenendo però il suo tocco personale glamour e tagliente. Il ritornello promette di restare nella testa degli ascoltatori, rendendo il brano un vero e proprio inno divertente e sfrontato. È un brano molto diretto, che mescola rabbia, nostalgia e ironia: da una parte vuoi allontanare una persona, dall'altra sai che certe emozioni sono difficili da dimenticare. Volevo raccontare quel momento in cui provi a scegliere te stessa, anche se non è facile, e capisci che pure gli errori sentimentali ti insegnano qualcosa. La parola vaffanculo è brutale ma sincera. Può essere sinonimo di rabbia ma anche di affetto a volte. Mi sembrava la cosa più vera da dire e poi ogni tanto gridare quella parola può essere talmente liberatorio da diventare piacevole, ha spiegato la cantante.



Il 2025 è stato un anno importante per Mew con la pubblicazione dell'EP d'esordio Quando nessuno ci vede, osannato dalla critica per la profondità dei testi e le atmosfere dark pop. La Repubblica ha parlato di pezzi dark pop micidiali che hanno tanto da dire, mentre Cosmopolitan Italia descrive il lavoro come un racconto di determinazione, rinascita e coraggio. Brani come Buia e la title-track hanno mostrato la capacità artistica della giovane, capace di trattare temi personali e introspettivi.



Nata a San Donà di Piave nel 1999, Valentina Turchetto, in arte Mew, cresce a Jesolo e si avvicina allo spettacolo attraverso la danza fin da piccola. Nel 2020 decide di dedicarsi completamente al canto trasferendosi a Milano. Il grande pubblico la scopre nel 2023 con Amici, dove conquista la scena prima di scegliere di ritirarsi, lasciando dietro di sé brani di successo come Mercoledì Mai e Vivo, che insieme superano i 7 milioni di stream. Viene poi selezionata da Amazon Music Breakthrough tra le promesse della musica italiana e sale su palchi importanti come quello del Red Valley Festival.



Mew si distingue anche grazie a collaborazioni di rilievo, tra cui il duetto con Holden su Grandine (oltre 8 milioni di stream) e le partecipazioni a Sanremo Giovani 2024 con Oh My God e poi il singolo Empatia. Il nuovo singolo VAFFA*AMORE conferma la sua crescita artistica, proponendo una canzone capace di unire rabbia, ironia e la forza di scegliere sé stessi.