Heineken lancia Clinker: al Nameless Festival il brindisi diventa connessione

Heineken porta in Europa una novità destinata a rivoluzionare i festival musicali: Clinker, una smartband pensata per trasformare il brindisi in un incontro tra appassionati di musica, farà il suo esordio continentale al Nameless Festival, dal 30 maggio al 1° giugno 2026.

Clinker nasce da una visione chiara: secondo una recente indagine globale commissionata da Heineken, il 97% dei fan ritiene che la musica abbia il potere di unire. Tuttavia, appena il 55% vorrebbe davvero incontrare persone con gusti simili durante i live, e spesso le nuove amicizie restano legate solo al contesto dell'evento. Il 77% dichiara di aver creato una connessione durante un concerto, ma la maggior parte di questi rapporti non supera la fine del festival.

La soluzione arriva con Clinker: si tratta di una banda tecnologica applicabile a bicchieri e bottiglie Heineken, sviluppata in collaborazione con LePub Milano, Amsterdam e New York all'interno del collettivo di innovazione LeGarage. Grazie ai dati di streaming degli utenti, Clinker rivela con un semplice brindisi il livello di affinità musicale tra due persone: la banda si illumina di un colore differente in base al match e, attraverso una web app dedicata, permette di visualizzare la compatibilità e restare in contatto anche dopo il festival.

L'iniziativa fa parte della piattaforma globale "Fans Have More Friends", che promuove la socialità attraverso passioni condivise, dalla musica allo sport. In un'epoca di crescente solitudine, l'idea di facilitare nuove amicizie attraverso la musica trova la sua massima espressione proprio sotto il palco dei festival.

I partecipanti al Nameless Festival potranno vivere in prima persona l'esperienza Clinker presso l'Heineken Stage, un'area dedicata con DJ set esclusivi, ospiti speciali come Eva e Stefania (protagoniste della puntata Supernova "Storia di un'amicizia e tanti concerti"), e noti influencer come Jenny De Nucci, Anna Ciati, Tancredi Galli (Sigh.tanc) ed Edoardo Esposito (Sespo) pronti a raccontare la loro esperienza. I dispositivi saranno disponibili in quantità limitata; è possibile preregistrarsi online per accedere all'esperienza Clinker e magari, perché no, salire anche sull'Open Stage e suonare da protagonisti.

Attiva da oltre 50 anni in Italia, Heineken continua a investire in innovazione e sviluppo, promuovendo progetti che mirano a creare valore non solo per il brand ma anche per la società. Con Clinker, il gesto universale del brindisi si arricchisce di significato: la musica diventa il ponte tra persone prima sconosciute, e i legami nati sotto il palco possono durare anche quando le luci del festival si spengono.