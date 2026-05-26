Park Chan-wook premiato a La Milanesiana come Maestro del cinema internazionale

Il celebre regista sudcoreano Park Chan-wook è stato insignito del Premio Omaggio al Maestro alla Milanesiana, uno dei principali riconoscimenti italiani dedicati alle eccellenze della cultura internazionale. La cerimonia si è tenuta al Volvo Studio Milano, alla presenza di Elisabetta Sgarbi e Marco Müller, che hanno consegnato il premio all'autore di capolavori come Oldboy e Lady Vendetta.



Il Premio Omaggio al Maestro, realizzato dagli artisti Giovanna Fra e Marco Lodola, è ogni anno destinato a una personalità straordinaria del panorama culturale mondiale. Nelle edizioni passate è stato assegnato a nomi come Quentin Tarantino, Fatih Akin e Cristian Mungiu, segno della sua importanza nel mondo artistico.



Durante la cerimonia, Park Chan-wook ha affermato: Sono arrivato direttamente da Cannes, sono un po' disorientato! Ho saputo che l'anno scorso alla Milanesiana era stato premiato Cristian Mungiu, che bella coincidenza che abbiamo appena premiato il suo lavoro a Cannes! Sono stato a Venezia quando Marco Muller era direttore artistico della mostra del cinema con Lady Vendetta, lì è nato un bel rapporto che dura da tanti anni.



La motivazione del premio, firmata da Marco Müller, definisce Park Chan-wook come un visionario e un filosofo radicale, narratore inimitabile che ha saputo reinventare le convenzioni del cinema di genere. Il testo sottolinea la capacità del regista di spingersi oltre i limiti della narrazione, esplorando crisi, ossessioni, morale e psiche umana, in particolare quella femminile, tramite un'ironia sofisticata sulla negatività. La motivazione conclude riconoscendo a Park la forza di tracciare traiettorie innovative nel cinema del futuro.



A partire da Sympathy for Mr. Vengeance, passando per l'iconico Oldboy - vincitore del Grand Prix al Festival di Cannes - fino a Lady Vendetta, Park Chan-wook ha rivoluzionato il cinema sudcoreano e internazionale con una filmografia dallo stile visivo inconfondibile, personaggi profondi e racconti avvincenti. Tra i suoi lavori più noti figurano anche Thirst, premiato a Cannes, il debutto hollywoodiano Stoker, la celebrata serie tv La Tamburina e il più recente Decision to Leave, che gli è valso il premio per la regia a Cannes. Nel 2024 ha co-creato la serie HBO Il simpatizzante con Robert Downey Jr., mentre il film No Other Choice - Non c'è altra scelta ha ottenuto riconoscimenti in tutto il mondo, inclusa una shortlist agli Academy Awards.



Questa sera Park Chan-wook e Marco Müller torneranno a incontrare il pubblico all'Anteo Palazzo del Cinema, sempre per La Milanesiana, per un nuovo appuntamento che celebra il loro contributo alla settima arte. L'omaggio milanese a Park conferma ancora una volta il ruolo centrale di La Milanesiana nel portare a Milano i protagonisti del cinema mondiale.