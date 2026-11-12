Samsung porta i nuovi Galaxy Z Fold8 e Flip8 a Eurochocolate 2026 di Perugia

Samsung si prepara a conquistare il pubblico di Eurochocolate 2026 a Perugia dal 13 al 22 novembre con un'esperienza inedita: Galaxy: il gusto dell'innovazione. L'azienda ha scelto la celebre kermesse umbra come palcoscenico per presentare al grande pubblico i suoi nuovi dispositivi pieghevoli: Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8.



I visitatori potranno immergersi in una serie di attività coinvolgenti, tra photobooth, challenge e sessioni demo che mettono al centro la tecnologia dei nuovi Galaxy. L'obiettivo è far scoprire tutte le potenzialità dei device attraverso un'interazione diretta, tra gusto e innovazione.



L'evento, pensato per appassionati di cioccolato e tecnologia, prevede due appuntamenti speciali. Il primo è una visita esclusiva alla Città del Cioccolato, arricchita da una masterclass Samsung in cui esperti guideranno i partecipanti in un'esperienza unica tra sapori e features dei device. Il secondo è uno speciale tour di degustazione, che unirà la scoperta delle eccellenze dolciarie al design e alle funzionalità all'avanguardia dei nuovi pieghevoli.



L'iniziativa conferma il legame crescente tra il mondo della tecnologia e quello degli eventi lifestyle, proponendo format esperienziali capaci di coinvolgere il pubblico su più livelli e consolidando la presenza di Samsung nei grandi appuntamenti italiani.