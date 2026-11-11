Hyundai ridisegna il futuro della produzione: innovazione da Singapore a Nošovice

Hyundai sta rivoluzionando l'industria automobilistica integrando digitalizzazione, automazione e sostenibilità nei suoi impianti produttivi globali. Dallo sviluppo di nuovi paradigmi produttivi a Singapore, all'applicazione su larga scala in Georgia, fino all'evoluzione continua del polo europeo di Nošovice, il marchio coreano racconta un approccio complementare e all'avanguardia alla trasformazione industriale.



A Singapore, il centro Hyundai Motor Group Innovation Center (HMGICS) è diventato il primo smart urban mobility hub del gruppo. Qui si sperimentano le tecnologie fondamentali della Software-Defined Factory: cloud, digital twin, intelligenza artificiale e sistemi interconnessi trasformano la produzione, rendendola più flessibile e data-driven. La struttura, basata su un sistema cell-based altamente automatizzato e riconfigurabile, consente di produrre diversi modelli di veicoli elettrici e personalizzarli rapidamente. Il 50% delle operazioni è affidato a 200 robot che lavorano insieme al personale in un ambiente dove la centralità dell'uomo rimane fondamentale. La tecnologia digital twin permette di ottimizzare i processi in tempo reale, integrando il virtuale e il reale per una manifattura sempre più efficiente. Con una capacità di 30.000 veicoli elettrici annui, il centro ha prodotto la prima IONIQ 5 realizzata a Singapore. Un'innovazione unica è rappresentata dalla Smart Farm indoor automatizzata, dove la robotica viene applicata anche alla coltivazione senza suolo, dimostrando la trasversalità delle tecnologie sviluppate.



In Georgia, tecnologie sperimentate a Singapore vengono adottate in uno stabilimento su larga scala. Il Metaplant di Ellabell può produrre fino a dieci diversi modelli e rappresenta il cuore di un vasto ecosistema che integra produzione di veicoli, batterie e logistica. AGV e robot collaborano con l'uomo nelle attività quotidiane, mentre tecniche data-driven e intelligenza artificiale gestiscono ogni fase, dagli ordini alla supply chain. L'innovazione abbraccia anche l'energia: un'ampia area è ricoperta da pannelli solari che coprono il 5% del fabbisogno energetico e alcuni trasporti interni sfruttano camion a idrogeno. Il sito è destinato a crescere, con un aumento di 200.000 unità produttive previsto entro il 2030. Prevista inoltre l'adozione di robot umanoidi industriali Atlas di Boston Dynamics dal 2028 e la produzione dei primi robotaxi IONIQ 5 destinati a Waymo.



Il polo europeo di Nošovice in Repubblica Ceca racconta invece la capacità di evolvere un sito produttivo consolidato. Attivo dal 2008, lo stabilimento ha raggiunto i cinque milioni di veicoli prodotti e oggi oltre metà della produzione è composta da modelli elettrificati. Una parte è stata dedicata all'assemblaggio dei sistemi batteria, punta ad arrivare a 450.000 unità l'anno. Nošovice partecipa anche alla fase di sviluppo dei nuovi modelli, come nel caso della KONA Electric. L'introduzione di automazione e nuove tecnologie di controllo qualità, insieme alla transizione verso energie rinnovabili, caratterizza il percorso di questo sito. Dal 2022 viene usata soltanto elettricità da fonti rinnovabili e un nuovo impianto fotovoltaico copre il 5% del fabbisogno annuo.



I tre impianti rappresentano non solo diversi continenti, ma anche un'ampia gamma di strategie d'innovazione, unite dall'obiettivo di un'industria automobilistica più intelligente, sostenibile e centrata sulle persone. Il progresso tecnologico non rappresenta un obiettivo fine a sé stesso, ma uno strumento per costruire processi produttivi più efficienti, flessibili e incentrati sulle persone. In questa visione, Hyundai coniuga software, robotica, logistica e nuove competenze per ridefinire il futuro della produzione e della mobilità globale.