Brunori Sas firma la canzone del nuovo film di Paolo Genovese: Il rumore delle cose nuove

Brunori Sas lancia Il rumore delle cose nuove, brano per il film omonimo di Paolo Genovese in uscita il 12 novembre. Canzone e film esplorano relazioni e amore.

Brunori Sas torna con un nuovo brano dal titolo Il rumore delle cose nuove, in uscita il 9 novembre per Island Records. La canzone accompagna l'omonimo film di Paolo Genovese, che arriverà nelle sale cinematografiche dal 12 novembre grazie a 01 Distribution.

Il nuovo singolo, scritto insieme a Riccardo Sinigallia, si presenta come una dichiarazione d'amore intima e disarmante, caratterizzata da una scrittura che privilegia la semplicità delle parole e la sincerità dei sentimenti. Il testo attraversa le piccole inquietudini dell'esistenza, il disordine dei pensieri, paure e contraddizioni della vita quotidiana, per trovare nell'altro il punto di riferimento che può rendere più sopportabili anche le giornate più difficili.

Nelle parole di Dario Brunori, l'amore si spoglia di ogni idealizzazione romantica per assumere i contorni della vita reale: non ci sono grandi imprese da compiere né destini straordinari da inseguire, ma il desiderio semplice e universale di condividere il tempo, abitare gli stessi luoghi, riconoscersi anche a distanza e continuare a scegliersi, nonostante tutto. Un amore che custodisce qualcosa di prezioso anche nella routine: la felicità, in fondo, non è necessariamente una conquista, ma anche qualcosa che si può aspettare insieme, senza fretta e senza garanzie.

Questa visione trova una naturale continuità nell'universo cinematografico di Paolo Genovese, da sempre attento alle sfumature delle relazioni umane e alle dinamiche della vita di coppia. Il film racconta le storie intrecciate di tre coppie che affrontano equilibri precari, desideri inespressi e certezze messe in crisi da eventi inattesi. La canzone e la pellicola finiscono così per condividere lo stesso territorio emotivo, dove l'amore si misura con le imperfezioni della realtà e gli imprevisti della vita.

Il regista Paolo Genovese firma anche la sceneggiatura insieme a Igor Artibani. Il film è prodotto da Lotus Production (Leone Film Group) con Rai Cinema, in associazione con Vice Pictures. Il cast d'eccezione vede protagonisti Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. La pellicola ha inaugurato la 21ª Festa del Cinema di Roma accolta con entusiasmo dal pubblico sul red carpet.

L'uscita di Il rumore delle cose nuove coincide con il successo della tournée teatrale TUTTOBRUNORI, che vede Brunori Sas protagonista nei teatri italiani fino al 25 novembre. Questo tour, sempre sold out, unisce musica e narrazione in uno spettacolo che esplora a fondo l'universo personale e artistico dell'autore calabrese.

Il brano e il film promettono di emozionare raccontando, con sensibilità e profondità, i piccoli grandi gesti che danno senso alle relazioni umane e all'amore, tra sogni, realtà e speranza.