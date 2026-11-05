Cesare Cremonini e Malika Ayane insieme nel nuovo singolo Cose molto piccole

Da domani arriva in tutte le radio Cose molto piccole, il nuovo atteso singolo di Cesare Cremonini in collaborazione con Malika Ayane. Il brano è estratto da AMATEUR, il decimo album di inediti dell'artista bolognese, uscito il 23 ottobre.

Cremonini e Ayane tornano a duettare dopo sedici anni, regalando una canzone d'amore che esplora la bellezza delle abitudini quotidiane e dei piccoli dettagli della vita. Cose molto piccole parte da una stanza e lentamente allarga lo sguardo. Una casa un po' in disordine, le luci della strada, due persone su un divano, una cena da decidere, i pensieri che diventano briciole. Poi lo sguardo si sposta verso i pianeti, l'oceano, le navi: dalle cose più piccole all'universo, la canzone mette nello stesso spazio la normalità di due vite e la magia delle cose di ogni giorno.

Quando è nato questo verso della canzone ho pensato subito a Malika. La sua voce raccoglie e riordina sempre cose piccole, intime. Le porta in primo piano nelle canzoni. Io credo che Malika sia una straordinaria artista della realtà, capace di dare un colore perfetto alle nature morte che ci circondano, come una fantastica studiosa della verità, ha raccontato Cremonini. Malika Ayane ha aggiunto: Ho sempre trovato la penna di Cesare estremamente raffinata, intensa, capace di raggiungere una dimensione alta e rara. Sono davvero felice di far parte di questo progetto, perché l'amore che entrambi nutriamo per la musica, quando si incontra e trova una direzione comune, riesce a dare vita a qualcosa di bello, autentico, speciale. E poi per l'affetto profondo che ci lega.

Ad accompagnare il singolo, un videoclip mostra la prima esecuzione dal vivo di Cose molto piccole, registrata sul palco dell'O2 Shepherd's Bush Empire a Londra durante lo showcase di presentazione di AMATEUR, alternando immagini di concerto e backstage di studio.

Il brano vede la partecipazione di Jeremy Stacey alla batteria e degli archi arrangiati da Alessandro Magnanini e Rosie Danvers, eseguiti dalla Wired Strings e registrati ai RAK Studios di Londra.

L'entusiasmo dei fan è alle stelle: a grande richiesta vengono aperti nuovi turni per i Meet and Greet e Photocall a Bologna e Milano, riservati a chi acquista una copia fisica di AMATEUR entro il 12 novembre presso i negozi aderenti. Gli appuntamenti sono fissati per il 1 dicembre (SEMM MUSIC STORE & MORE di Bologna) e il 14 dicembre (DISCHI VOLANTI di Milano).

Il prossimo capitolo sarà il tour AMATOUR 2026, al via il 24 novembre da Ancona e con 190.000 biglietti già venduti, toccando le principali città italiane e registrando numerosi sold out, soprattutto a Bologna e Milano.