Nord Sud Ovest Est: Max e Mauro tra sogni americani e nuove sfide nella serie Sky

Il sesto episodio di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 trasporta Max Pezzali e Mauro Repetto dalla provincia pavese alle luci di Los Angeles. La serie Sky Original firmata da Sydney Sibilia continua a raccontare l'ascesa della band cult, questa volta alle prese con i videoclip per il loro secondo e ultimo album.



Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli interpretano i due protagonisti nei panni di Max e Mauro, che sbarcano in California per inseguire i propri sogni. All'altra estremità dell'oceano, si preparano nuove avventure: tra Cadillac fiammanti, set affollati di mariachi e locali dove non tutto è come appare, i due scoprono che anche la terra delle opportunità riserva insidie e sorprese.



Nel nuovo episodio diretto da Alice Filippi, l'amicizia e le speranze dei ragazzi si intrecciano con incontri inaspettati: durante il volo per Los Angeles, Mauro viene riconosciuto da Brandi, una giovane modella interpretata da Marianne Painelli. Mauro precisa che sono più delle popstar, ma Brandi, osservando Max che dorme, commenta divertita che non ne ha proprio l'aria. Da questa complicità nasce un invito speciale tra le atmosfere californiane, mentre la band si trova a girare in un deserto tanto simbolico quanto reale.



Sul set del videoclip, i due protagonisti sono affiancati da figure fondamentali: spiccano il regista Stefano Salvati e Carlo Lucarelli, interpretato da Alessio Praticò. Non mancano i dubbi di Mauro sul copione: Se deve restare seduto a un tavolo con altre persone, come farà a ballare? Un dilemma che restituisce il tono ironico e autentico della narrazione.



Il cast della nuova stagione si arricchisce di new entry: Ludovica Barbarito, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Roberto Zibetti e Riccardo Armiento si alternano alle nuove presenze di Gaia Zampighi, Rosa Barbolini e Alessio Praticò. La regia è affidata anche a Alessio Lauria, Simone Godano e lo stesso Sibilia, mentre la sceneggiatura è firmata da Francesco Agostini e Marco Pettenello.



Nel cuore della serie restano i motori delle emozioni: sogni che si realizzano, legami autentici e la musica che unisce e complica la vita dei protagonisti. Tutto si svolge nel turbolento 1993, mentre Max e Mauro cercano di tenere insieme successo e amicizia. NORD SUD OVEST EST - LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 continua a conquistare con la sua energia, tra sorprese, colpi di scena e quella nostalgia degli anni '90 che non passa mai di moda.



Il sesto episodio è disponibile da venerdì 6 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, per un viaggio tra sogni, disillusioni e hit indimenticabili.