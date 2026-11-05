The Kid LAROI in concerto a Milano: unica data italiana per il tour mondiale

The Kid LAROI si prepara a conquistare il pubblico italiano con un atteso concerto a Milano, imperdibile unica tappa italiana del suo A Perfect World Tour, previsto per giovedì 12 novembre al Fabrique.



Ad affiancarlo sul palco per l'opening act ci saranno Nate Sib e Wizthemc, promettendo una serata di grande energia all'insegna della musica internazionale.



I biglietti sono già disponibili in prevendita attraverso i principali circuiti ufficiali, suggerendo un rapido tutto esaurito per uno degli eventi pop rap più attesi della stagione 2026.



L'artista australiano, nonostante i soli 22 anni, ha già lasciato un segno indelebile nel panorama musicale globale. Nel 2021 ha raggiunto la vetta della Billboard Hot 100 con la hit Stay, in collaborazione con Justin Bieber, rafforzando il suo successo e conquistando fan ovunque. Tra le sue canzoni più amate si trovano Let Her Go, Diva (con Lil Tecca), Go (con Juice WRLD) e Without You. Quest'ultima lo ha portato sul prestigioso palco del Saturday Night Live insieme a Miley Cyrus.



Non manca il riconoscimento degli addetti ai lavori: The Kid LAROI è stato nominato come Best New Artist ai GRAMMY 2022 e il suo album di debutto F*ck Love è entrato nella top 3 della Billboard 200 Chart. Nel 2023, il disco THE FIRST TIME si è posizionato al terzo posto nella ARIA Albums Chart in Australia, confermando il suo status di fenomeno musicale.



Il 2024 ha segnato un nuovo capitolo nella carriera dell'artista, che continua a sorprendere con la deluxe edition di THE FIRST TIME e con una serie di singoli tra cui Girls, Aperol Spritz e Slow It Down (in collaborazione con Quavo). Tutte uscite che dimostrano la sua capacità di spaziare tra i generi, mantenendo sempre alta la qualità e l'originalità della sua proposta.



Di recente è stata pubblicata anche la versione deluxe del terzo album in studio Before I Forget, con nove tracce inedite che svelano il lato più intimo di LAROI, raccontando emozioni e riflessioni legate alla fine di una relazione importante.



Sul palco milanese, The Kid LAROI sarà accompagnato dal giovane Nate Sib, con cui ha collaborato per il remix del brano Face Card, e da Wizthemc, per una serata all'insegna delle nuove tendenze della scena internazionale.



Con ogni nuovo progetto, LAROI dimostra di essere una delle voci più interessanti della generazione attuale, pronto a infiammare anche il pubblico italiano con la sua musica e la sua energia unica.