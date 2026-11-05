La saga di Harry Potter torna su Italia 1: tutti gli otto film in prima serata

Dal 6 novembre, ogni venerdì in prima serata su Italia 1, i fan di Harry Potter potranno rivivere le emozioni di una delle saghe cinematografiche più amate al mondo. Tutti gli otto film tratti dai romanzi di J.K. Rowling, autentico fenomeno generazionale, tornano a incantare il pubblico televisivo italiano.

Ricorre il venticinquesimo anniversario dall'uscita al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo indimenticabile capitolo apparso nel 2001. Per l'occasione, Italia 1 propone un viaggio emozionante, riportando sullo schermo Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson nei ruoli di Harry, Ron ed Hermione. I tre protagonisti, diventati icone della cultura pop, accompagneranno gli spettatori lungo tutte le tappe che hanno segnato la storia della magia, da Hogwarts alla grande sfida finale contro Voldemort.

La programmazione prevede otto appuntamenti consecutivi: il 6 novembre apre la maratona con La Pietra Filosofale, seguito il 13 novembre da La Camera dei Segreti e il 20 novembre dal Prigioniero di Azkaban. Il viaggio prosegue con Il Calice di Fuoco il 27 novembre, L'Ordine della Fenice il 4 dicembre e Il Principe Mezzosangue l'11 dicembre. La saga si conclude con i due capitoli finali dedicati ai Doni della Morte, in onda rispettivamente il 18 e il 25 dicembre.

Italia 1 conferma così il suo storico legame con l'universo magico di Harry Potter, offrendo a tutte le generazioni una nuova occasione per immergersi nella storia del maghetto più celebre del cinema. Un appuntamento imperdibile che accompagnerà il pubblico fino al giorno di Natale, per un viaggio tra avventura, amicizia e incantesimi ormai entrati nell'immaginario collettivo.