Super! porta il Winter Tour nei centri commerciali: giochi, live show e ospiti per i kids

Super!, il canale dedicato alla generazione Alpha di De Agostini Editore, si prepara a portare tutta la sua energia nei principali centri commerciali italiani con il nuovo Winter Tour 2026-2027. L'iniziativa, pensata per bambini e ragazzi, offrirà esperienze immersive tra giochi, sfide e performance dal vivo con alcuni dei personaggi più amati del piccolo schermo.

La prima tappa si terrà il 14 novembre presso il Merlata Bloom di Milano, seguita da un secondo appuntamento a Roma, presso il Parco Commerciale Da Vinci, il 6 dicembre. Gli eventi promettono spettacolo, musica e intrattenimento gratuito con ingresso libero dalle ore 15.00.

Nel debutto milanese saliranno sul palco Jarno Trulli e la BCrew, con il format "Be A Crew with Jarno Trulli" che coinvolgerà il pubblico tra coreografie e le sigle più amate del canale. Saranno inoltre presenti Vivien (Noemi Brazzoli) e Charlotte (Nicole Di Julio), protagoniste della sitcom per ragazzi "New School", pronte a un incontro ravvicinato con i loro fan durante il tradizionale meet & greet.

Intanto cresce l'attesa per "New School - The Movie", in onda l'11 dicembre alle 19.50 su Super! e in simulcast su DeAKids (canale 601 di Sky). Il franchise vedrà anche l'arrivo della quarta stagione nel 2027, confermando il successo di una delle serie più seguite tra i giovani.

Il canale Super! è tornato da pochi mesi sotto la gestione di De Agostini Editore, ampliando l'offerta Kids & Family che conta anche DeAKids e DeAJunior. De Agostini, riconosciuto punto di riferimento nell'intrattenimento per bambini, affida la direzione del canale a Massimo Bruno, già a capo dei canali kids del gruppo. La raccolta pubblicitaria è invece seguita da PRS Mediagroup.

Con la sua programmazione trasversale e la capacità di parlare il linguaggio delle nuove generazioni, Super! conferma così il proprio ruolo di protagonista nel panorama dell'intrattenimento per i più giovani, pronta a far vivere loro emozioni dal vivo e sul piccolo schermo.