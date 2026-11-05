Laurent Favre nominato nuovo CEO di Marelli per guidare la trasformazione aziendale

Laurent Favre è stato nominato CEO di Marelli con effetto immediato, mentre Bram Schot è atteso come presidente dopo l'uscita dal Chapter 11.

Marelli ha annunciato la nomina di Laurent Favre come nuovo Amministratore Delegato (CEO) con effetto immediato. Favre succede a Frederick "Fritz" Henderson, che conclude il suo incarico di CEO ad interim. Questa scelta strategica arriva in un momento cruciale per l'azienda, partner tecnologico globale per l'industria automobilistica, che si prepara ad affrontare una nuova fase di trasformazione e rilancio.

La leadership di Laurent Favre è considerata fondamentale per guidare Marelli nel prossimo capitolo della sua storia, dopo un periodo di ristrutturazione finanziaria che ha visto l'azienda impegnata nella procedura del Chapter 11. L'esperienza di Favre nel settore automobilistico e la sua visione per l'innovazione sono elementi chiave per garantire continuità e crescita.

Ad affiancare Favre nella governance futura dell'azienda, Bram Schot è atteso nel ruolo di presidente una volta che Marelli completerà il suo percorso di uscita dal Chapter 11. Questa prospettiva conferma la volontà della società di rafforzare la propria posizione sul mercato globale, investendo su figure di primo piano e su una strategia orientata alla trasformazione.

Queste novità segnano un passaggio significativo per Marelli, che intende consolidare la propria presenza internazionale e promuovere soluzioni innovative per l'automotive, beneficiando di una leadership rafforzata e di una visione orientata al futuro.