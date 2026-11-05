TALEA debutta con Molti Modi di Essere Umani: il pop elettronico si reinventa

Esce domani venerdì 6 novembre "Molti Modi di Essere Umani", il primo attesissimo album dei TALEA, duo di producer formato da Dnvr e Pellerito. Il progetto segna un momento importante per la scena pop elettronica italiana: 18 tracce e ben 36 artisti coinvolti diventano il crocevia tra cantautorato, alternative pop ed elettronica grazie a una visione che trasforma confini di genere in stanze comunicanti.



La release è accompagnata dalla focus track "Mondo Nuovo", interpretata da fil, SELMI e Sairo. La traccia fa parte di un mosaico sonoro che attraversa atmosfere intime, aperture dancefloor ed episodi più aggressivi.



Il titolo dell'album rimanda al cuore dell'intero progetto: una pluralità di voci e modi di essere che attraverso la musica trovano un linguaggio condiviso. L'ascoltatore viene subito immerso in questa dimensione fin dall'intro strumentale "ESSERE", per poi seguire un viaggio che passa dalla sensualità club di "Salvami da questo rumore, non ho più tempo" (con CHANDIE, Verosimile, Ethan e Alanis) fino ai beat drum and bass di "In Bilico" (Asteria, Salomèe), alle atmosfere hyperpop di "Panic Room" (Joy Bloo, PARIDE), all'energia di "Collisione" (Angɛlo†, Verdino) o al tono raccolto di "Blackout interlude" (Bett).



Il disco si chiude con "UMANI" (Arden), un brano che racchiude l'essenza del progetto in un drop finale accompagnato da un assolo di chitarra.



Molti Modi di Essere Umani è la dichiarazione di intenti di TALEA. Il duo ha scelto di lavorare come fucina di collaborazione e sperimentazione, portando in studio artisti provenienti da realtà molto diverse e sviluppando una propria identità in bilico tra elettronica, emotional dance, pop e urban. La direzione creativa affidata a Piùstella amplifica il messaggio: sagome e frammenti di volti si ricompongono in una presenza collettiva che annulla i confini individuali.



La tracklist conferma la varietà e la ricchezza di questo esordio, con contributi da parte di nomi come Asteria, CARO WOW, MilleAlice, NO ROLE MODELS, Sidy, imthatboi, Kid Gamma, Lafez, Etra e Arden. Ogni brano fa emergere la forza del collettivo e la capacità dei TALEA di esaltare le sfumature di ognuno, tra momenti da ballare e aperture più intime.



Con "Molti Modi di Essere Umani", TALEA offre al pubblico una fotografia inedita e corale della nuova elettronica italiana, in cui la contaminazione di stili e la pluralità artistica diventano valore fondante.