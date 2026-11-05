Musicultura: al via la 38° edizione, iscrizioni aperte fino al 12 novembre

Prende ufficialmente il via la 38° edizione di Musicultura, uno dei più importanti festival italiani dedicati alla canzone d'autore e alla scoperta dei nuovi protagonisti della musica italiana. Il concorso, nato nel 1990, ha accompagnato l'evoluzione della canzone popolare italiana offrendo un palco a giovani talenti e autori che scrivono e interpretano brani originali.



Sono aperte le iscrizioni fino al 12 novembre: un invito rivolto a chi desidera affidare alla musica la propria voce e il proprio universo creativo, senza distinzioni di genere o appartenenza. Il regolamento completo per candidarsi alle selezioni è disponibile sul sito ufficiale del festival.



Il Comitato Artistico di Garanzia, organo storico e fondamentale per la selezione degli otto vincitori tra i sedici finalisti, accoglie quest'anno tre nuovi nomi di spicco della scena musicale italiana: Dimartino, Giorgio Poi e Francesco Sarcina (Le Vibrazioni). Si aggiungono a una rappresentanza di noti protagonisti di musica, letteratura e cultura nazionale che include, tra gli altri, Francesco Amato, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Giorgia, Vasco Rossi, Ron e Margherita Vicario. Un organismo prestigioso, le cui radici affondano nella storia stessa della manifestazione e che vide tra i suoi primi firmatari, nel 1990, due figure di assoluto riferimento della cultura italiana: Fabrizio De André e Giorgio Caproni.



Al vincitore assoluto sarà assegnato il premio da 20.000 euro, messo in palio dalla Banca Macerata. Tra i riconoscimenti anche la Targa della Critica Piero Cesanelli (3.000 euro), il Premio per il Miglior Testo (2.000 euro), il Premio Grotte di Frasassi che offre al vincitore un concerto in uno scenario naturale unico insieme a 2.000 euro e il Premio La Casa in Riva al Mare, che permette di suonare in carcere davanti a chi ha votato il proprio brano.



Musicultura si distingue da sempre per la volontà di valorizzare la libertà espressiva e l'originalità: ogni edizione è un viaggio tra diversi luoghi, esperienze e forme di partecipazione, intrecciando momenti di ascolto e occasioni di incontro tra artisti, pubblico e territorio. Le canzoni, le storie e le emozioni restano al centro di un percorso che da 38 anni lancia e sostiene il talento nella musica italiana.



Tra gli artisti emersi dal festival figurano nomi come Gianmaria Testa, Pacifico, Simone Cristicchi, Mannarino, Margherita Vicario, La Rappresentante di Lista, Mille e Santi Francesi, a conferma di quanto Musicultura sia un laboratorio di creatività contemporanea e un trampolino verso la notorietà. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: in palio, più che semplici premi economici, l'opportunità di entrare nella storia della canzone d'autore italiana.