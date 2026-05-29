Gabriel Tonelli pubblica 24/7: la nuova frontiera della trap musicale italiana

Gabriel Tonelli, giovane talento della musica urban italiana, pubblica oggi il suo nuovo singolo 24/7 e conferma il suo ruolo di pioniere nella scena trap nazionale.

A soli 23 anni, Tonelli si distingue per una visione innovativa che lui stesso definisce trap musicale, dove le sonorità più moderne del rap si fondono con il calore e l'autenticità della musica di un tempo. Il suo percorso artistico trae forza da una doppia anima: quella latina, ereditata dalla madre cubana, e quella italiana, che ha imparato a sentire sempre più propria. Questa identità multiculturale si riflette direttamente nel suo sound.

"Mi vedo come un pioniere del cambiamento. Quello che faccio è mirato ai prossimi anni. Vorrei prendere la modernità e l'immaginario trap moderno e fonderlo al cantautorato", racconta Gabriel Tonelli. Il suo obiettivo è allontanarsi dalle produzioni eccessivamente artificiali, privilegiando strumenti veri, composizioni tradizionali e un approccio musicale più umano.

Uno degli elementi chiave del progetto è la presenza del nonno Lucio, musicista di 76 anni, che ha trasmesso a Gabriel la passione per la musica e gli ha insegnato a suonare la chitarra fin dall'età di 14 anni. Oggi, il sodalizio si rinnova anche sul palco: Gabriel compone e Lucio apporta il valore e l'esperienza della generazione passata. "Lui rappresenta la tradizione, io la modernità. Insieme cerchiamo di unire due mondi per non far sparire la musica di una volta", sottolinea Gabriel.

Il nuovo singolo 24/7, disponibile dal 29 maggio, sintetizza perfettamente la cifra stilistica di Tonelli. Il brano nasce dalla volontà di evocare un immaginario quasi bellico, una tensione definita militare all'italiana intrecciata con strumenti tradizionali e sonorità urban contemporanee. Il videoclip, pubblicato su Instagram, assume forte valore simbolico: il plettro, donato dal nonno, diventa metafora della trasmissione di valori, memoria e tradizione musicale tra generazioni.

Fra le influenze di Tonelli, oltre alla tradizione italiana e cubana, spicca anche la musica messicana, in grado di trasmettere secondo l'artista una narrazione autentica che vuole riportare nelle sue produzioni.

Gabriel Tonelli è nato a Grosseto l'8 agosto 2002 da madre cubana e padre italiano. Dopo gli esordi nel 2019, la sua definitiva maturazione artistica avviene nel 2026 con la personale visione della trap musicale, un nuovo modo di mescolare trap, cantautorato ed esperienze live. Tra i singoli già pubblicati figurano Ketch e Coca, Trap Musicale Mafia e Centomila. Con 24/7, il suo nuovo tassello, il percorso di Gabriel punta decisamente a unire passato e futuro in una sintesi originale e riconoscibile.