Dov'è Liana aprirà il concerto di Katy Perry al Lucca Summer Festival 2026

Il trio francese Dov'è Liana sarà l'opening act dell'attesissimo concerto di Katy Perry al Lucca Summer Festival, in programma il 19 luglio 2026 all'Area Mura Storiche. Si tratta dell'unica data italiana della popstar americana, rendendo l'evento ancora più speciale per il pubblico nazionale.

I Dov'è Liana rappresentano una delle realtà più innovative e in rapida ascesa nella scena musicale europea. Il loro sound fonde french touch, influenze italiane e rock, la cui formula viene definita dagli stessi artisti una nuova house pop, sensuale e selvaggia.

Profondamente ispirati dal loro vissuto a Palermo, città che ha inciso in modo determinante sull'identità del trio, i Dov'è Liana hanno attirato attenzione grazie a brani cantati in italiano e una dimensione live coinvolgente, basata su energia e libertà. Il loro primo singolo "Perché Piangi Palermo", pubblicato in modo spontaneo senza mix né master, ha rapidamente suscitato interesse in Italia, portando la band sui palchi più trendy del momento.

L'estetica fluida della band rompe gli schemi tradizionali, trasformando ogni concerto in uno spazio libero da giudizi in cui musica, amore e condivisione sono centrali.

Nel 2024 hanno pubblicato il loro primo album "Love 679", attraversando lingue e generi, con oltre 40 concerti sold out in tutta Europa e una popolarità in continua crescita sulle piattaforme streaming.

Nel 2025 il gruppo ha vissuto una svolta siglando un contratto con Carosello Records e lanciando il rework (Siamo tutti) animali notturni feat. Malika Ayane, uscito anche in uno speciale 45 giri per la presenza dell'artista a Sanremo 2026. Sono seguiti i singoli Cip Cip e Cookie's Party, pubblicati in occasione del ritorno al MI AMI Festival.

Con il loro universo sonoro e visivo fuori dagli schemi, i Dov'è Liana si preparano ad aprire una delle serate più attese dell'estate musicale italiana alla vigilia dell'evento con Katy Perry.

Il fenomeno Dov'è Liana incarna una generazione in cerca di libertà e di festa: una dimensione live che sia sui palchi italiani che all'estero ha suscitato grande interesse. Dopo il successo al MI AMI Festival, il trio si esibirà il 30 maggio allo Spring Attitude Festival di Roma, il 20 giugno all'Oltre Festival di Bologna e il 7 agosto al Jova Summer Party a Olbia.

L'appuntamento con Katy Perry e Dov'è Liana al Lucca Summer Festival promette di essere uno degli eventi clou della stagione musicale 2026, un'occasione unica per vivere un concerto all'insegna dell'energia, della libertà e della grande musica dal vivo.