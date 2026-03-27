Bus Bound: la nuova simulazione di guida in arrivo il 28 maggio su PlayStation 5 e Xbox Series

Il publisher Saber Interactive e lo sviluppatore stillalive studios hanno annunciato l’uscita della versione fisica di Bus Bound, la nuova simulazione di guida ambientata in una città viva e realistica, che sarà disponibile dal 28 maggio per PlayStation 5 e Xbox Series. La produzione e la distribuzione dell’edizione fisica sono curate da Microids.

Presentato come una “nuovissima simulazione incentrata sulla guida che offre una vivace metropoli da esplorare con una varietà di veicoli, sia in modalità single-player che in cooperativa online”, Bus Bound promette di offrire ai giocatori un’esperienza capace di unire divertimento, realismo e libertà di esplorazione. Il nuovo trailer disponibile mostra in anteprima alcuni dettagli della città e l’atmosfera che caratterizzerà il titolo.

Bus Bound invita i giocatori a vivere una vera e propria esperienza urbana, mettendoli al volante di autobus realistici di produttori americani iconici come il New Flyer Xcelsior 40ft CNG e il Blue Bird Sigma. Al lancio saranno disponibili 17 diversi autobus, offrendo ampie possibilità di scelta per costruire la propria flotta ideale.

Uno degli aspetti distintivi del gioco è la possibilità di plasmare la città. Ogni missione non si limita alla guida, ma contribuisce a migliorare la vita pubblica: i giocatori potranno potenziare le fermate degli autobus, sbloccare nuovi percorsi e ottenere vantaggi che renderanno i quartieri più vivaci e accoglienti. Il progresso nel gioco non sarà quindi solo personale, ma avrà un impatto diretto sull’evoluzione urbana.

La modalità multiplayer cooperativa online consente fino a quattro giocatori di condividere la stessa esperienza. Collaborando, sarà possibile gestire più linee simultaneamente e lavorare insieme per migliorare la città, rendendo ogni partita dinamica e interattiva.

Inoltre, Bus Bound offrirà ampie opzioni di personalizzazione. I giocatori potranno guadagnare la fiducia dei passeggeri, che permetterà di sbloccare nuovi autobus, potenziamenti e stili estetici. L’obiettivo è garantire un’esperienza flessibile, capace di adattarsi tanto a chi desidera una guida rilassata quanto a chi punta a ottimizzare ogni dettaglio del proprio percorso.

L’edizione Deluxe di Bus Bound sarà disponibile in versione fisica per PlayStation 5 e Xbox Series a partire dallo stesso giorno, il 28 maggio, ampliando così le opzioni per collezionisti e appassionati del genere.

Con una città ricca di vita, un parco veicoli realistico e un sistema di progressione che intreccia il miglioramento urbano con la crescita del giocatore, Bus Bound si presenta come uno dei titoli di simulazione più promettenti dell’anno. Un invito a riscoprire la calma, ma anche la strategia, del guidare attraverso una metropoli che evolve grazie all’impegno di chi la attraversa ogni giorno al volante del proprio autobus.