BYD ATTO 3 EVO: il SUV elettrico si evolve con più autonomia, ricarica ultra-rapida e prestazioni sportive

BYD alza ulteriormente l’asticella nel segmento dei SUV elettrici compatti con la presentazione della nuova BYD ATTO 3 EVO, un modello che nasce per rispondere in modo concreto alle esigenze della mobilità moderna. Più efficiente, più potente e ancora più tecnologica, ATTO 3 EVO rappresenta l’evoluzione naturale di uno dei modelli chiave della gamma del costruttore cinese, oggi leader mondiale nella mobilità a nuova energia.

Il cuore del progetto è la nuova batteria Blade da 74,8 kWh, che consente un’autonomia fino a 510 km nel ciclo WLTP, migliorando l’usabilità reale sia in città sia nei viaggi più lunghi. A questo si aggiunge l’architettura elettrica a 500V, una soluzione tipica dei segmenti premium, che permette una ricarica rapida DC fino a 220 kW: bastano circa 25 minuti per passare dal 10 all’80%. Un valore che riduce drasticamente i tempi di sosta e rende l’elettrico sempre più compatibile con ogni stile di vita.

Dal punto di vista tecnico, la nuova ATTO 3 EVO sfrutta l’ultima evoluzione della e-Platform 3.0 di BYD, con possibilità di scegliere tra trazione posteriore e trazione integrale AWD. La versione Design adotta un motore posteriore da 313 CV e 380 Nm, capace di scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Al vertice della gamma si posiziona la versione Excellence AWD, che aggiunge un motore anteriore per una potenza complessiva di 449 CV e 560 Nm, con uno 0-100 km/h in soli 3,9 secondi, un dato che la rende una delle proposte più sportive del segmento.

La piattaforma integra la tecnologia Cell-to-Body (CTB), che unisce la batteria direttamente alla struttura del veicolo. Questo porta benefici in termini di rigidità torsionale, sicurezza e spazio interno, abbassando il baricentro e migliorando la dinamica di guida. La chimica litio-ferro-fosfato (LFP) della Blade Battery garantisce inoltre elevati standard di durata e sicurezza, già noti per la resistenza al celebre Nail Penetration Test.

Anche il design evolve senza stravolgere l’identità del modello. BYD ATTO 3 EVO mantiene dimensioni compatte e versatili, con una lunghezza di 4.455 mm e un passo di 2.720 mm, ma introduce paraurti ridisegnati, nuovi cerchi in lega da 18 pollici, minigonne più sottili e uno spoiler posteriore dal taglio sportivo. Il risultato è un look più pulito e dinamico, capace di comunicare immediatamente la natura elettrica e tecnologica del SUV.

Sul fronte della praticità quotidiana, il bagagliaio cresce fino a 490 litri, che diventano 1.360 litri abbattendo i sedili posteriori. Debutta anche un frunk anteriore da 101 litri, perfetto per i cavi di ricarica o piccoli bagagli, una soluzione sempre più apprezzata dagli utenti EV.

All’interno, l’abitacolo guadagna spazio e ariosità grazie allo spostamento del selettore del cambio sul piantone dello sterzo. Spiccano la nuova strumentazione digitale da 8,8 pollici e il grande touchscreen centrale da 15,6 pollici, che integra i servizi Google come Maps, Play Store e Assistant. L’assistente vocale sfrutta un modello linguistico cloud-based, capace di comprendere comandi complessi in linguaggio naturale. La qualità percepita cresce con materiali curati, head-up display e, sulla versione top di gamma, anche sedili posteriori riscaldati e tetto panoramico.

La tecnologia è uno dei pilastri della nuova ATTO 3 EVO. Oltre all’accesso NFC tramite smartphone o wearable, troviamo la ricarica wireless ad alta potenza con raffreddamento integrato, illuminazione ambientale e la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3 kW: dalle attrezzature da campeggio a piccoli elettrodomestici, trasformando l’auto in una vera fonte di energia mobile.

In tema di sicurezza, BYD non scende a compromessi. La dotazione comprende sette airbag, Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Control, assistenza al mantenimento di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, avviso traffico trasversale, riconoscimento dei segnali stradali e sistemi di prevenzione delle collisioni anteriori e posteriori. Un pacchetto completo che colloca ATTO 3 EVO tra i riferimenti del segmento.

La gamma italiana è semplice e chiara, con due versioni: Design ed Excellence AWD, entrambe riccamente equipaggiate. Il prezzo di lancio parte da 37.600 euro per la Design, mentre la Excellence AWD è proposta a 45.100 euro. Le prime consegne sono previste in primavera e la copertura post-vendita include sei anni di garanzia sul veicolo e otto anni o 250.000 km sulla batteria, con SOH garantita al 70%.

Con BYD ATTO 3 EVO, il marchio compie un passo deciso verso un’idea di SUV elettrico più matura: più autonomia, ricarica più veloce, prestazioni sportive e tecnologie concrete per la vita reale. Una proposta che rafforza la presenza BYD nel mercato europeo e rende l’elettrico sempre più competitivo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello emozionale e funzionale.