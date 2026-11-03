BYD conquista la settima posizione nel mercato auto italiano a ottobre

BYD rafforza la propria posizione nel mercato automobilistico italiano raggiungendo la settima posizione nella classifica mensile di ottobre con 6.058 vetture immatricolate e una quota del 4,5%. Per il sesto mese consecutivo, il brand si conferma nella Top 10 nazionale, consolidando la leadership tra i marchi cinesi in Italia e affermandosi anche tra i marchi legacy più forti del Paese.

Dall'inizio dell'anno a ottobre, BYD ha totalizzato 47.699 immatricolazioni. La crescita del marchio è sostenuta da una gamma che combina soluzioni completamente elettriche e ibride plug-in, rispondendo alle nuove esigenze di una mobilità sostenibile e sempre più orientata all'elettrificazione.

Nel settore NEV (veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in), BYD mantiene il primo posto in Italia, detendo una quota del 24,3%. Quasi una vettura ricaricabile su quattro venduta nel mercato nazionale porta ora il marchio BYD, un primato che si conferma anche nei dieci mesi dell'anno, con il 19,3% delle vendite totali nel segmento BEV + PHEV.

Sul fronte dell'offerta, la strategia di BYD si traduce in un portafoglio modelli capace di intercettare diverse esigenze di mobilità. A ottobre, la SEAL U è risultata la vettura più immatricolata del brand con 2.588 unità, pari al 43% delle vendite mensili. Seguono la ATTO 2 con 1.674 vetture (28%), la DOLPHIN SURF con 631 unità (10%) e la DOLPHIN G con 611 unità (10%). Insieme queste quattro proposte rappresentano oltre il 90% delle targhe BYD, dimostrando la capacità del marchio di combinare versatilità, tecnologia e soluzioni differenti di elettrificazione.

La crescita di BYD in Italia sottolinea l'impatto delle nuove strategie di mobilità e l'apprezzamento dei consumatori per soluzioni avanzate, innovative e sostenibili. Il successo del marchio sul mercato nazionale testimonia l'evoluzione della domanda e la crescente attenzione verso un futuro automobilistico più green.