Motori

BYD inaugura una nuova era ibrida con la BYD Super DM-i Technology

Con un’operazione di comunicazione audace e innovativa, BYD annuncia ufficialmente la “pensione” del vecchio motore plug-in e inaugura una nuova era ibrida con la rivoluzionaria Super DM-i Technology. L’iniziativa segna un punto di svolta per il marchio leader mondiale nei veicoli a nuova energia, che continua a distinguersi per messaggi chiari, diretti e dal forte impatto.

Con slogan ironici come “Caro motore plug-in, buon pensionamento!” e “IMPS – Istituto Motori in Pensione Serena”, BYD invita il mercato a voltare pagina. Non più compromessi: la transizione verso una mobilità intelligente, efficiente e sostenibile è ormai realtà.

La BYD Super DM-i Technology rappresenta l’evoluzione più avanzata dei sistemi ibridi. La sua forza sta nella combinazione tra il comfort della guida elettrica, la praticità dell’ibrido e l’accessibilità del motore termico. Grazie alla doppia modalità di funzionamento EV e HEV, il motore elettrico copre la maggior parte degli spostamenti quotidiani, con l’intervento del motore a benzina solo quando necessario. Questo significa consumi ottimizzati, efficienza elevata e una riduzione concreta delle emissioni.

Un ruolo centrale è giocato dalla Blade Battery, che non solo garantisce sicurezza e autonomia, ma permette anche di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW grazie alla funzione Vehicle to Load. Un’innovazione che amplia il concetto di mobilità, trasformando l’auto in una vera e propria fonte di energia.

Con questa campagna, BYD non si limita a presentare un nuovo sistema ibrido. L’azienda manda un messaggio forte al settore automotive: il vecchio motore plug-in appartiene al passato. Al suo posto nasce una mobilità più moderna, concreta e accessibile, pensata per accompagnare la transizione energetica globale.

Fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, BYD è oggi una multinazionale high-tech con oltre 30 parchi industriali in Asia, Europa e Americhe. È la prima casa automobilistica al mondo ad aver interrotto la produzione di veicoli a combustione fossile, puntando interamente su elettrici puri e ibridi plug-in. La sua presenza globale copre 6 continenti e oltre 90 Paesi, confermandone la leadership nella rivoluzione dei trasporti sostenibili.

Dal 2003, BYD Auto guida il cambiamento nel settore automobilistico. Tra le sue principali innovazioni figurano la tecnologia Super DM-i, la Blade Battery, la piattaforma e 3.0 e soluzioni avanzate per il controllo intelligente del telaio. L’azienda è in testa alle vendite di veicoli passeggeri a nuova energia in Cina da 11 anni consecutivi, dimostrando una capacità unica di anticipare le tendenze e rispondere alle esigenze reali dei consumatori.

