BYD inizia il 2026 con risultati record e consolida la leadership in Italia

Il 2026 si apre con numeri incoraggianti per BYD, che continua a rafforzare la propria presenza nel mercato automobilistico italiano. A gennaio, il marchio ha registrato 3.553 immatricolazioni**, raggiungendo una quota di mercato del 2,5%. Un risultato che consolida la crescita costante dell’azienda e testimonia l’apprezzamento crescente del pubblico italiano per la sua gamma di veicoli a Nuova Energia.

BYD si conferma leader assoluto nel settore dei veicoli a Nuova Energia, con una quota complessiva del 17,1%. Questo dato riflette l’impegno della casa automobilistica nel promuovere una mobilità più sostenibile attraverso tecnologie elettriche e ibride avanzate.

Nel dettaglio, il marchio ha immatricolato 1.204 veicoli elettrici (BEV), ottenendo una quota del 12,8%. Parallelamente, il segmento dei veicoli ibridi plug-in (PHEV) ha registrato 2.348 immatricolazioni, pari a una quota del 20,8%. Performance che confermano l’equilibrio strategico tra le due soluzioni energetiche e la capacità del brand di rispondere alle diverse esigenze dei consumatori.

Questi risultati rappresentano un ulteriore passo avanti nella crescita del marchio in Italia, inserendosi in un trend positivo che coinvolge anche i principali mercati europei. La gamma BYD, composta da veicoli che combinano innovazione tecnologica, sicurezza e rispetto per l’ambiente, continua a conquistare quote di mercato grazie a una proposta che guarda con decisione al futuro della mobilità.