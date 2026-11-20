Su Sky TG24 la seconda puntata di Countdown: Simonetta Cheli, Giorgio Parisi e Luca Perri spiegano come i satelliti proteggono il pianeta e le persone.

Sabato 21 novembre alle 21.15 Sky TG24 manda in onda la seconda puntata di Countdown, dedicata a come i satelliti tutelano il pianeta e a perché la ricerca spaziale coinvolge ogni cittadino. La replica è in programma domenica alle 22.00, mentre il programma è disponibile in streaming su NOW.

Il format, prodotto da Sky TG24 insieme a Libero Produzioni e condotto da Marta Meli ed Emilio Cozzi, affronta il legame tra spazio e sicurezza. Al centro ci sono i soccorsi, le emergenze legate al clima e la difesa delle infrastrutture che orbitano sopra le nostre teste. Le tecnologie spaziali, come emerge dalle interviste, contribuiscono a salvare vite umane e a proteggere l'ambiente.

Ospite della puntata è Simonetta Cheli, che guida i programmi di osservazione terrestre dell'Agenzia Spaziale Europea. Nel dialogo con Marta Meli spiega come i satelliti monitorino le condizioni del globo, seguendo l'evoluzione delle foreste, la crescita dei mari, il ritiro dei ghiacci e lo stato dell'aria che respiriamo. Per Cheli il valore non sta nel numero in sé: "Il dato in sé non ha un valore, quello che ha valore è come un dato satellitare si traduce in un'informazione utilizzabile". Le informazioni ricavate in questo modo possono sostenere la lotta ai cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche e la protezione della filiera alimentare.

Il vincitore del Nobel per la Fisica Giorgio Parisi illustra perché i dati dallo spazio risultino decisivi anche in aree lontane e difficili da raggiungere. Coprire il globo con una fitta rete di stazioni meteorologiche sarebbe impensabile, mentre un satellite riesce a osservare ogni angolo con un livello di dettaglio notevole: "Non possiamo riempire il pianeta di milioni o miliardi di stazioni meteorologiche, mentre un satellite dall'alto vede tutto con grande dettaglio". Secondo lo scienziato, disporre di un quadro accurato del presente permette di costruire modelli climatici più affidabili: "Sapendo bene il presente possiamo prevedere meglio il futuro".

Il racconto si sposta poi sull'industria italiana, con NPC SPACEMIND, azienda di Faenza che progetta piccoli satelliti costruiti su misura. Nicolò Benini, business development manager della società, descrive le soluzioni energetiche necessarie per far funzionare strumenti e missioni sempre più sofisticati, spaziando dall'osservazione terrestre fino alle reti di telecomunicazione. Benini affronta anche il nodo della protezione delle infrastrutture spaziali e auspica un percorso comune tra Italia ed Europa: "Riteniamo estremamente importante riuscire ad andare nella direzione insieme tra Italia e Europa di un'infrastruttura protetta".

Nel corso della puntata, la conversazione tra Luca Perri ed Emilio Cozzi si concentra sul valore della ricerca scientifica. Perri, astrofisico, autore e divulgatore, osserva come le grandi sfide spaziali abbiano ricadute concrete sulla vita di ogni giorno, anche mentre crescono le tensioni internazionali e compaiono nuovi operatori privati. Per lui la scienza resta uno strumento decisivo per affrontare problemi condivisi: "Non siamo mai stati così tante persone su questo pianeta ad avere delle sfide da affrontare e non siamo mai stati così tanti cervelli pronti ad affrontare quelle sfide". Non mancano riflessioni sulle differenze tra agenzie pubbliche e imprese private, né sulla priorità della sicurezza delle persone durante le missioni.

La puntata si chiude con un salto indietro di oltre sessant'anni. Marta Meli ed Emilio Cozzi ricordano il 18 marzo 1965, giorno della prima uscita extraveicolare della storia compiuta da Alexei Leonov. Durante l'attività, la tuta del cosmonauta si gonfiò nel vuoto e il rientro nella capsula divenne complicato. Leonov riuscì a rimediare sgonfiando la tuta attraverso una valvola. Il racconto ricorda quanto ogni missione dipenda dalla preparazione, dalla gestione dei rischi e dal lavoro di chi segue le operazioni da Terra.