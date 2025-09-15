Capcom sorprende con “Resident Evil Requiem” e nuovi titoli per Nintendo Switch 2

Nel recente Nintendo Direct, Capcom ha svelato diverse novità entusiasmanti per il 2026. Tra le sorprese più attese, spicca l’annuncio di “Resident Evil Requiem”, che sarà disponibile su Nintendo Switch 2 dal 27 febbraio 2026, insieme alle edizioni Gold di Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village.

“Resident Evil Requiem” continua il filone survival horror della celebre serie, trasportando i giocatori 30 anni dopo l’epidemia di Raccoon City. Nei panni di Grace Ashcroft, giovane analista dell’FBI, i giocatori si addentrano nel Wrenwood Hotel per svelare nuovi orrori e affrontare i ricordi traumatici legati alla scomparsa della madre, Alyssa Ashcroft.

Un’altra grande notizia è il debutto di “Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection”, programmato per il 13 marzo 2026. Gli appassionati della serie potranno vivere un’avventura nei panni di un Cavaliere, allevando Monsties e sfidando pericoli sconosciuti. “Due secoli dopo una guerra che ha diviso due regni, due Rathalos gemelli nascono inaspettatamente da un unico uovo, dando inizio a una storia di terre proibite e destini contorti”. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Infine, Capcom celebra il ventesimo anniversario di Mega Man Star Force con una Legacy Collection che includerà tutti i sette giochi della serie. I giocatori potranno rivivere l’emozionante avventura di Geo Stelar e Omega-Xis contro le minacce stellari, su piattaforme come Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam nel 2026.

Con queste novità, Capcom promette un anno di grandi emozioni per i fan di questi iconici titoli, una fusione perfetta di nostalgia e innovazione, che aspettiamo con impazienza.