Conte ospite a È sempre Cartabianca: Iran-USA, caso Garlasco e polemiche

Saranno temi di grande attualità quelli affrontati domani sera nel nuovo appuntamento televisivo di prima serata su Retequattro. Bianca Berlinguer intervisterà Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, offrendo agli spettatori l'opportunità di ascoltare il suo punto di vista sui principali eventi politici nazionali e internazionali.



Al centro del dibattito la trattativa in corso tra Iran e Stati Uniti, una svolta diplomatica che sembra sempre più vicina secondo le ultime indiscrezioni. Si discuterà anche delle ripercussioni che un possibile accordo potrà avere per i delicati equilibri internazionali.



Non mancheranno momenti di approfondimento su altri temi di forte impatto. Ampio spazio sarà riservato alle polemiche riguardanti abusi e violenze subite dagli attivisti della Flotilla, attualmente detenuti in Israele, sollevando interrogativi su diritti e libertà civili.



Successivamente, la trasmissione proporrà un'analisi dettagliata sul caso di Garlasco. I legali di Andrea Sempio sono in procinto di consegnare nuove perizie per rispondere alle accuse dei pubblici ministeri, nel tentativo di gettare luce su una vicenda che da anni divide l'opinione pubblica.



Tra gli ospiti in studio ci saranno anche Enzo Iacchetti e l'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi. De Rensis si esprimerà inoltre sulla querela presentata nei suoi confronti da Stefania Cappa con l'ipotesi di istigazione alla diffamazione e alla calunnia.



È sempre Cartabianca si conferma così un appuntamento imprescindibile per chi vuole approfondire i temi caldi dell'attualità, tra scenari internazionali e casi italiani che suscitano ancora grande attenzione.