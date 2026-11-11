È sempre Cartabianca affronta le sfide quotidiane delle famiglie italiane

Domani su Retequattro, Bianca Berlinguer conduce È sempre Cartabianca: al centro rincari, bollette e la crisi abitativa delle famiglie italiane.

La situazione economica e sociale delle famiglie italiane sarà protagonista questa sera su Retequattro con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer. Al centro dell'appuntamento, i grandi temi che stanno segnando la quotidianità di milioni di italiani: il caro vita, i rincari e le difficoltà legate alle bollette pesano in modo crescente sui bilanci delle famiglie, incidendo profondamente sul tenore di vita in tutto il paese.

In particolare, spazio alle crescenti disuguaglianze nelle grandi città, dove spesso lusso e povertà convivono a brevissima distanza, generando tensioni sociali e marcate differenze nell'accesso ai servizi e alle abitazioni. L'emergenza abitativa sarà uno dei focus principali del dibattito: oggi trovare casa rappresenta una vera e propria impresa persino per chi può contare su un impiego stabile, mentre le graduatorie per accedere agli alloggi popolari risultano sempre più lunghe e difficili da scalare.

Dal carovita, alle difficoltà nell'affrontare le bollette, fino al dramma di chi non riesce a trovare una casa nonostante il lavoro: sono questi i temi che verranno approfonditi nel corso della serata, cercando di dare voce alle preoccupazioni e alle esigenze delle famiglie.

Tra gli ospiti della puntata sono attesi Paolo Del Debbio e Andrea Scanzi, chiamati a confrontarsi su queste delicate tematiche e a offrire spunti di riflessione utili per comprendere le cause e le possibili soluzioni alle sfide sempre più pressanti che caratterizzano la vita quotidiana di molti cittadini italiani.