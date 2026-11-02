ARES S1 ottiene l'omologazione europea: nuove prospettive per l'automotive bespoke

ARES segna un traguardo chiave ottenendo l'omologazione europea della S1, rafforzando la sua posizione nel settore automotive di lusso e nelle auto bespoke.

ARES S1 ottiene l’omologazione europea, un traguardo che segna una nuova tappa nel percorso di crescita del costruttore italiano e ne rafforza il posizionamento nel panorama delle automobili esclusive realizzate secondo i principi dell’arte bespoke.

Il risultato arriva dopo la recente certificazione come Costruttore automobilistico e conferma l’evoluzione di ARES sul piano industriale e tecnologico. Un percorso che unisce ricerca stilistica, ingegneria avanzata e qualità produttiva, valorizzando un approccio progettuale in cui ogni dettaglio contribuisce a definire l'identità della vettura.

L'omologazione europea rappresenta un passaggio fondamentale per l'azienda, perché attesta il raggiungimento di un nuovo livello di maturità industriale e apre ulteriori prospettive di sviluppo. Al centro della filosofia ARES rimane la volontà di coniugare l'esclusività delle creazioni su misura con i più elevati standard tecnici, attraverso processi di sviluppo rigorosi e competenze ingegneristiche consolidate.

La ARES S1 diventa così espressione concreta di una visione che mette al centro la personalizzazione e la ricerca dell'eccellenza. Il progetto interpreta la tradizione dell'artigianalità italiana attraverso un linguaggio contemporaneo, nel quale design, tecnologia e capacità manifatturiera concorrono a dare forma a un'automobile dalla forte personalità.

Con questo nuovo traguardo, ARES rafforza la propria capacità di trasformare le aspirazioni dei clienti in creazioni uniche e irripetibili, confermando un modello produttivo che integra progettazione, ingegneria e lavorazioni artigianali. Una strategia che punta a consolidare l'identità del marchio e a sviluppare ulteriormente la