Until Dawn 2 presenta la Dead True: la nuova squadra di cacciatori di fantasmi arriva su PS5

Il mistero e la suspense tornano su PlayStation 5 con Until Dawn 2, in arrivo il 28 gennaio 2027. Il nuovo capitolo firmato Firesprite introduce una protagonista inedita: la Dead True, una squadra di cacciatori di fantasmi pronta a trascinare i giocatori in una nuova avventura dai toni cupi e adrenalinici.

Ogni personaggio della Dead True ha una storia personale, relazioni complesse e un ruolo decisivo nello sviluppo della trama. Le decisioni prese dal giocatore plasmeranno i rapporti tra i membri della squadra e determineranno chi vivrà e chi invece cadrà vittima degli orrori che si celano nell'ombra.

Il team Dead True è stato presentato ai fan attraverso una serie di approfondimenti pubblicati sui canali ufficiali di PlayStation e Firesprite. Ora tutti i dettagli sui personaggi sono finalmente disponibili sul sito ufficiale, dove è possibile approfondire le personalità e i legami che uniranno (o divideranno) i protagonisti durante l'avventura.

Ogni personaggio ha una storia. Ogni relazione conta. E ogni scelta potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte. Queste parole sintetizzano perfettamente la filosofia narrativa di Until Dawn 2, dove il destino dei protagonisti sarà, letteralmente, nelle mani dei giocatori.

Ancora una volta la saga punta su tensione, atmosfera e narrativa ramificata, capace di adattarsi costantemente alle decisioni prese nel corso della partita. L'attesa per Until Dawn 2 è quindi destinata a crescere nei prossimi mesi, soprattutto dopo la presentazione ufficiale della Dead True, la squadra che promette di essere al centro di una delle storie horror più coinvolgenti mai viste nel panorama videoludico.

Until Dawn 2 sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 5 dal 28 gennaio 2027.